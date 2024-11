Landim, presidente do Flamengo, critica calendário e convocações

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo desde 2019 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 02/11/2024 - 13:29 • Rio de Janeiro (RJ)

Após seis anos, Rodolfo Landim deixará a presidência do Flamengo no dia 31 de dezembro de 2024. Em entrevista ao jornal "O Globo", o mandatário fez um balanço da gestão e comentou sobre questões importantes do futebol brasileiro.

Ao ser questionado sobre o desempenho do Flamengo em 2024, Rodolfo Landim comentou sobre o extenso calendário brasileiro. Na fala, o presidente critica as competições da Conmebol e da Fifa.

- O problema é que a Conmebol é meio imperial, chega e estabelece. Que se dane, você que se adapte. Aí vem o Mundial de Clubes roubar um mês do calendário. Sendo data Fifa, pode criar regra para não ter jogo, porque vai querer vender direito de TV. E, aqui no Brasil, vai afetar [o calendário], porque vai precisar dos estádios [na Copa do Mundo de 2026]. Já falei com o Ednaldo [presidente da CBF]: “Você vai pegar o Maracanã para um jogo da China contra o Egito feminino? Porque não vai dar mais que 2 mil pessoas nesse troço, caramba” - desabafou Landim.

No entanto, o presidente do Flamengo defende o número de datas do campeonato estadual, apesar de ser a favor de uma mudança no formato atual. Além disso, Landim voltou na polêmica das datas dos jogos das semifinais da Copa do Brasil.

- Todo mundo toma data, e o ano não cresceu, continua tendo 52 semanas. Eu não digo que precisa cortar as 16 datas do Estadual. Poderia ter um critério. Se o clube se classificou para uma competição internacional, entra numa fase posterior. Você fica com cobertor curto, acaba invadindo as datas da Conmebol e da Fifa e quem é prejudicado? Os clubes que estão mais qualificados. A gente acompanhou coisas do tipo agora. A CBF resolveu mudar a data da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, porque ia ser ou numa quarta-feira ou numa quinta-feira, tendo todos os jogadores jogado numa terça-feira (pelas seleções). Quem estava a favor disso? Flamengo e Atlético-MG. Porque iam perder jogadores. Vasco e Corinthians não estavam. Por quê? Porque eles não iam ser afetados - completou o mandatário.

Além do calendário, as convocações por seleções em Data Fifa também não favorecem o preparo físico dos jogadores do Flamengo, segundo Landim.

- Toda vez que cede um jogador, a gente não controla o que os preparadores físicos fazem com ele. A gente mandou o Pedro e falou: “Ele está voltando de lesão”. E o Pedro estava querendo jogar na seleção. Ele forçou a volta. O Pedro vai dizer que quer jogar e você não vai escalar ele? Pelo plano de treinamento, era para ele correr no máximo, sei lá, 1.500 metros, que era o que a gente faria, recomendar a carga. O cara foi correr 4.800 metros. No dia seguinte, na primeira jogada, se lesionou. A gente não controla, cede jogador e fica na mão da preparação física - relatou o empresário de 67 anos.

- Não tenho a menor dúvida de que, se a gente pudesse contar com todo nosso plantel em todas as rodadas, a probabilidade de ganhar o Brasileirão seria grande - reafirmou o dirigente.