Sem repetir escalação desde o Mundial, Flamengo deve ter mudanças contra o Internacional
A tendência é que Filipe Luís mande a campo o 11º time diferente após volta ao Brasil
O Flamengo volta a enfrentar o Internacional neste domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão, e a tendência é que Filipe Luís faça mudanças na escalação. Na última quarta-feira (13), o Rubro-Negro venceu o Colorado por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, e entrou em campo com o décimo time titular diferente desde a volta do Mundial de Clubes.
O Fla fez dez partidas após a disputa da Copa do Mundo, e em cada uma delas a equipe foi escalada de uma forma diferente. As razões são várias, entre elas lesões, retornos e contratações da janela de transferências.
Ao total, Filipe Luís já utilizou 28 jogadores desde a volta ao Brasil. Desses, os únicos titulares em todos os dez jogos do Flamengo no período foram o goleiro Rossi e o zagueiro Léo Ortiz. Veja abaixo as todas as escalações do Fla após o Mundial.
Escalações do Flamengo após o Mundial
Flamengo 2 x 0 São Paulo
Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas, Varela); Allan, Jorginho (De la Cruz), Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Cebolinha) e Plata.
Santos 1 x 0 Flamengo
Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Léo Pereira), Danilo, Varela; Allan (De la Cruz), Jorginho, Arrascaeta (Juninho); Luiz Araújo (Cebolinha), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Plata.
Flamengo 1 x 0 Fluminense
Rossi; Varela, Danilo (Viña), Léo Ortiz, Léo Pereira; Allan (Evertton Araújo), Jorginho, Arrascaeta (Pedro); Luiz Araújo, Cebolinha (Juninho) e Wallace Yan (Matheus Gonçalves).
Red Bull Bragantino 1 x 2 Flamengo
Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela (Viña); Evertton Araújo, Jorginho; Arrascaeta, Luiz Araújo (Wallace Yan), Bruno Henrique e Pedro (Juninho).
Flamengo 1 x 0 Atlético-MG
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña (Cleiton); Allan (Evertton Araújo), Jorginho; Arrascaeta (Wallace Yan), Plata (Luiz Araújo), Bruno Henrique e Pedro (Juninho).
Flamengo 0 x 1 Atlético-MG
Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña (Ayrton Lucas); Allan, Evertton Araújo; Matheus Gonçalves (Samuel Lino), Luiz Araújo (Wallace Yan), Plata (Saúl) e Pedro.
Ceará 1 x 1 Flamengo
Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho (Allan), Evertton Araújo, Arrascaeta (Saúl); Plata (Victor Hugo), Samuel Lino e Bruno Henrique (Juninho).
Atlético-MG 0 x 1 Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho; Wallace Yan, Plata (Saúl), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Arrascaeta).
Flamengo 2 x 1 Mirassol
Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo, Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Samuel Lino e Pedro (Luiz Araújo).
Flamengo 1 x 0 Internacional
Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho; Luiz Araújo, Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro).
Provável escalação do Flamengo contra o Inter
Para o duelo com o Internacional neste domingo (17), pelo Brasileirão, o Fla pode ter a 11ª escalação diferente desde o retorno do Mundial. Emerson Royal, que deixou a partida da última quarta-feira (13) no intervalo por entorse no tornozelo, deve dar lugar a Guillermo Varela. Pedro, banco no último jogo, tem provável retorno ao time titular.
Desta forma, a tendência é o Flamengo ir a campo no Beira-Rio com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Matías Viña (Ayrton Lucas); Jorginho, Allan (Everton Araújo) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro.
