imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Sem repetir escalação desde o Mundial, Flamengo deve ter mudanças contra o Internacional

A tendência é que Filipe Luís mande a campo o 11º time diferente após volta ao Brasil

Flamengo treino Filipe Luís De la Cruz
imagem cameraTreino do Flamengo antes de viagem para enfrentar o Internacional em Porto Alegre (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
06:30
O Flamengo volta a enfrentar o Internacional neste domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão, e a tendência é que Filipe Luís faça mudanças na escalação. Na última quarta-feira (13), o Rubro-Negro venceu o Colorado por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, e entrou em campo com o décimo time titular diferente desde a volta do Mundial de Clubes.

O Fla fez dez partidas após a disputa da Copa do Mundo, e em cada uma delas a equipe foi escalada de uma forma diferente. As razões são várias, entre elas lesões, retornos e contratações da janela de transferências.

Ao total, Filipe Luís já utilizou 28 jogadores desde a volta ao Brasil. Desses, os únicos titulares em todos os dez jogos do Flamengo no período foram o goleiro Rossi e o zagueiro Léo Ortiz. Veja abaixo as todas as escalações do Fla após o Mundial.

Escalações do Flamengo após o Mundial

Flamengo 2 x 0 São Paulo
Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas, Varela); Allan, Jorginho (De la Cruz), Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique (Cebolinha) e Plata.

Santos 1 x 0 Flamengo
Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Léo Pereira), Danilo, Varela; Allan (De la Cruz), Jorginho, Arrascaeta (Juninho); Luiz Araújo (Cebolinha), Bruno Henrique (Wallace Yan) e Plata.

Flamengo 1 x 0 Fluminense
Rossi; Varela, Danilo (Viña), Léo Ortiz, Léo Pereira; Allan (Evertton Araújo), Jorginho, Arrascaeta (Pedro); Luiz Araújo, Cebolinha (Juninho) e Wallace Yan (Matheus Gonçalves).

Red Bull Bragantino 1 x 2 Flamengo
Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela (Viña); Evertton Araújo, Jorginho; Arrascaeta, Luiz Araújo (Wallace Yan), Bruno Henrique e Pedro (Juninho).

Flamengo 1 x 0 Atlético-MG
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña (Cleiton); Allan (Evertton Araújo), Jorginho; Arrascaeta (Wallace Yan), Plata (Luiz Araújo), Bruno Henrique e Pedro (Juninho).

Flamengo 0 x 1 Atlético-MG
Rossi; Varela (Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira, Viña (Ayrton Lucas); Allan, Evertton Araújo; Matheus Gonçalves (Samuel Lino), Luiz Araújo (Wallace Yan), Plata (Saúl) e Pedro.

Ceará 1 x 1 Flamengo
Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho (Allan), Evertton Araújo, Arrascaeta (Saúl); Plata (Victor Hugo), Samuel Lino e Bruno Henrique (Juninho).

Atlético-MG 0 x 1 Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho; Wallace Yan, Plata (Saúl), Cebolinha (Samuel Lino) e Pedro (Arrascaeta).

Flamengo 2 x 1 Mirassol

Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo, Arrascaeta (Bruno Henrique); Plata, Samuel Lino e Pedro (Luiz Araújo).

Flamengo 1 x 0 Internacional
Rossi; Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho; Luiz Araújo, Plata (Carrascal), Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro).

Provável escalação do Flamengo contra o Inter

Para o duelo com o Internacional neste domingo (17), pelo Brasileirão, o Fla pode ter a 11ª escalação diferente desde o retorno do Mundial. Emerson Royal, que deixou a partida da última quarta-feira (13) no intervalo por entorse no tornozelo, deve dar lugar a Guillermo Varela. Pedro, banco no último jogo, tem provável retorno ao time titular.

Desta forma, a tendência é o Flamengo ir a campo no Beira-Rio com: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Matías Viña (Ayrton Lucas); Jorginho, Allan (Everton Araújo) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro.

Flamengo treino Filipe Luís
Treino do Flamengo antes de viagem para enfrentar o Internacional em Porto Alegre; time deve ter mudanças na escalação (Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)

