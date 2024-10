Flamengo define se poderá contar com convocados para Eliminatórias contra o Fluminense

Arrascaeta e De la Cruz em treinamento pela seleção uruguai (Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 17:10 • Rio de Janeiro

O Flamengo enfrenta o Fluminense nesta quinta-feira (17) em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, porém terá atletas atuando nesta terça-feira pelas Eliminatórias Sul-Americana. Entretanto, o Rubro-Negro monta um plano especial para poder contar com os sete convocados no clássico.

Gerson dribla Fabrício Bruno em treino da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/ CBF)

O clube fretou um avião particular para trazer os jogadores do Uruguai e do Equador. As seleções se encaram nesta terça, às 20h30 (de Brasília), em Montevidéu. Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Plata retornarão direto da partida para o Brasil e são esperados no CT do Ninho do Urubu para o treinamento da tarde de quarta.



Gerson e Fabrício Bruno estão com a Seleção em Brasília para o jogo contra o Peru, nesta terça, às 21h45. Já em território nacional, a dupla volta para o Rio com a delegação do Brasil e se apresentará normalmente para o treino de quarta.



A situação mais complexa é a de Pulgar. O Chile encara a Colômbia, em Barranquilla, e o volante chegará ao Brasil somente na quarta à tarde e, por isso, não participará da atividade programada.



Além da logística para a apresentação dos atletas, o Flamengo monta uma operação especial de treino para cada jogador, visando o clássico contra o Fluminense e também a recuperação para o duelo decisivo com o Corinthians, no domingo. A intensidade da atividade será avaliada de acordo com a minutagem de cada um deles com suas respectivas seleções.