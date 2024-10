Flamengo e Corinthians, no Maracanã, pelo 1° jogo da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 11:36 • Rio de Janeiro

Em busca da vaga na grande final da Copa Do Brasil, Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena, neste domingo (20), às 16h (de Brasília). O Rubro-Negro venceu o jogo de ida no Maracanã por 1 x 0, portanto uma vitória simples do Timão em casa leva a partida para os pênaltis. Sobre a disputa, a vidente ‘Madame Cacilda’ leu nas cartas quem sairá classificado do duelo.

- Três cartas para o Corinthians e três para o Flamengo. Para o Timão saiu o número 13 - criança, seis - nuvens e a 24 - coração. Já para o Rubro-Negro saiu a número 20 - coração, sete - a cobra e três - navio. Como saiu carta negativa para o Flamengo e para o Corinthians saíram mais cartas positivas, quem vai ganhar essa partida e passar para a final é o Corinthians - disse a vidente sobre o classificado para a final da Copa do Brasil.

Relembre: Flamengo x Corinthians - Copa do Brasil (1° jogo)

A equipe de Filipe Luís criou grandes chances, com Arrascaeta e Gabigol, mas ambos pararam em grandes defesas de Hugo Souza, destaque do Corinthians na partida. No entanto, Alex Sandro foi acionado pelo lado esquerdo, aos 32 minutos, e aproveitou o espaço entre o goleiro do Timão e a trave para finalizar e abrir o placar para o Flamengo.

No segundo tempo, a equipe de Ramón Díaz equilibrou as ações e quase empatou o jogo com Romero, mas a finalização parou na trave. Gabigol chegou marcar o segundo, mas foi anulado pelo VAR por impedimento. O Corinthians chutou mais uma bola no poste, com Matheuzinho na reta final da partida, mas foi insuficiente para empatar o confronto.