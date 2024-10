Com apoio de Landim, Rodrigo Dunshee lança candidatura no Flamengo

Rodrigo Dunshee é o candidato da Situação na eleição do Flamengo. Foto: Marcio Dolzan / Lance!







Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 14/10/2024 - 19:56 • Rio de Janeiro

O candidato da Situação à eleição no Flamengo, Rodrigo Dunshee, lançou oficialmente sua candidatura na noite desta segunda-feira (14) com uma grande festa no Jockey Club Brasileiro, na zona sul do Rio. Ao lado do atual presidente, Rodolfo Landim, Dunshee ganhou o apoio de centenas de correligionários e defendeu a continuidade da “gestão vencedora” para o próximo triênio.

➡️ Veja o ranking de público do futebol brasileiro em 2024

— Todo mundo sabe que a gente fez um trabalho muito bacana à frente do Flamengo, eu e o Landim, o Landim e eu. A gente vai continuar fazendo esse trabalho nos próximos três anos —, declarou Dunshee.

Atual vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, o candidato está focando sua campanha nas realizações do clube nos últimos anos, e procurando sempre se atrelar a Landim, que vai deixar o comando do clube após seis anos na presidência.

— Nosso projeto tem como premissa básica continuar fazendo o que vem sendo feito, e aprimorar. Tudo pode ser aprimorado, mas a gente não pode descartar o trabalho maravilhoso que foi feito. O desempenho esportivo que a gente teve foi brilhante, e a gente pode fazer muito mais —, insistiu Dunshee.

Rodrigo Dunshee é candidato da Situação à presidência do Flamengo. (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

Rodolfo Landim, que aparece na maior parte dos materiais de campanha de Rodrigo Dunshee, seja em camisetas ou em banners de porta de entrada, também fez uma defesa da gestão e pediu voto em seu candidato:

— O Flamengo hoje é um clube completamente diferente do que era quando a gente assumiu. As receitas do clube saíram de R$ 500 milhões para R$ 1,3 bi (por ano). Com isso foi possível a gente investir e fazer um plantel muito mais qualificado e estar sempre disputando todos os títulos. Manter isso é fundamental —, defendeu Landim.

A eleição do Flamengo estão marcadas para 9 de dezembro, uma segunda-feira, e serão realizadas exclusivamente de forma presencial. Ao todo, seis chapas se inscreveram para o pleito, mas duas retiraram a candidatura. Os candidatos ainda em disputa são, além de Rodrigo Dunshee, Luiz Eduardo Baptista, o BAP; Maurício Gomes de Mattos, o MGM; e Wallim Vasconcellos.