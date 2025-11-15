Julgamento de Bruno Henrique virou 'drama' para Filipe Luís no Flamengo

A atual temporada do Flamengo não foi marcada por protagonismo de Bruno Henrique. O atacante até teve lampejos da versão de 2019: decidiu virada contra o Chelsea no Mundial de Clubes e vitória magra sobre o Internacional na Libertadores, por exemplo. Não parecia ser a peça indispensável de outrora em um elenco recheado de opções. Mas o cenário mudou e o julgamento que absolveu BH virou drama para o técnico Filipe Luís.

Em determinado momento da temporada, o Flamengo parecia ter muitas excelentes opções para o comando de ataque. Plata fazia ótimo papel de falso 9, o garoto Wallace Yan impressionava e Pedro começava a retornar à melhor forma. E ainda tinha, sim, um tal de Bruno Henrique.

No entanto, muita coisa mudou ao longo dos últimos meses e semanas. Primeiro, o jovem atacante entrou em má fase, teve problemas disciplinares e perdeu espaço no elenco. O equatoriano caiu de nível e foi expulso três vezes em curto período. E o camisa 9 sofreu fratura no antebraço direito quando vivia seu melhor momento na temporada. "Sobrou", então, o ídolo BH.

Com isso, o julgamento de Bruno Henrique virou drama para o técnico Filipe Luís. Se punido por 12 jogos, como inicialmente determinado, o atacante perderia as rodadas derradeiras do Brasileirão, disputado ponto a ponto entre Flamengo e Palmeiras. Se a pena fosse internacionalizada, também ficaria fora da final da Libertadores entre os mesmos clubes. E na decisão continental o desespero seria grande: a presença de Pedro é incerta e Plata, suspenso, não joga.

Não bastasse o cenário judicial, BH chegou a dizer, justamente após a partida da lesão de Pedro, que não gostava de jogar como camisa 9. Depois, pediu desculpas e disse que se expressou mal. Felizmente para o Flamengo, em campo foi o contrário: o atacante pareceu mais à vontade que nunca na posição. Após jejum de pouco mais de dois meses, Bruno marcou duas vezes contra o Sport e mais uma vez contra o Santos na rodada seguinte.

O ex-Goiás sempre cresceu nos momentos decisivos e parece fazer o mesmo nesta temporada. Começou a corresponder quando o time mais precisou. Bruno Henrique tem grandes chances de iniciar a final da Libertadores, no dia 29 de novembro, como titular. E não há torcedor rubro-negro que duvide da sua capacidade de decidir.

Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo contra o Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Flamengo de Bruno Henrique enfrenta o Sport

O Flamengo enfrenta o Sport, em jogo atrasado da 12ª rodada, neste sábado (15), às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). As duas equipes duelaram há duas semanas em partida do segundo turno, justamente quando Bruno Henrique desencantou e marcou dois gols na vitória por 3 a 0. O atacante deve ser titular novamente na equipe rubro-negra, que não conta com Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta (convocados), além de Pedro, Allan, Léo Ortiz e Jorginho (lesionados).