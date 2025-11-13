Empresário revela reação de Bruno Henrique com resultado do julgamento

Empresário de Bruno Henrique, Denis Ricardo revelou que o atacante do Flamengo ficou "muito feliz" com a decisão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que julgou a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores nesta quinta-feira (13). O jogador foi absolvido, por 6 votos a 3, no artigo 243-a, que prevê punição de jogos.

continua após a publicidade

➡️ Mauro Cezar reage a resultado do julgamento de Bruno Henrique: 'Era possível'

Diante deste cenário, o atleta, que participou remotamente da audiência, está liberado para atuar nas partidas do time carioca. Por outro lado, Bruno Henrique será multado por R$ 100 mil pelo artigo 191.

— Estou falando aqui em nome do Bruno, acabei de conversar com ele, que está muito feliz com o resultado. Acreditávamos muito na seriedade do Tribunal, e vimos essa seriedade ser aplicada. As respostas mais técnicas, que abrangem todo esse julgamento, ficam a cargo do doutor Flávio (Willemanm vice-presidente do Flamengo) — declarou Denis.

continua após a publicidade

— Mas, falando em nome do Bruno, ele está muito satisfeito, motivado e honrado. Ele veio presencialmente (na segunda-feira) e hoje estava online. A gente espera que isso seja uma lição, para que todos possam observar o que aconteceu, e queria parabenizar o Tribunal pela forma que foi avaliada o caso — completou o empresário de Bruno Henrique.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Como foi o julgamento?

Marco Aurélio Choy, auditor que pediu vista do processo, participou da sessão remotamente. Em seu voto, ele explicou que não há evidência de cooptação de Bruno Henrique. Além disso, detalhou que a situação do jogador do Flamengo é distinta de outros casos recentes de manipulação esportiva.

continua após a publicidade

Choy também garantiu que Bruno Henrique não se enquadra no no artigo 243-a do CBJD, que prevê punição de até 12 jogos.

— Diferente de outros casos já investigados, este episódio não apresenta indícios de que o atleta tenha recebido pagamento ou tenha sido diretamente pautado por apostadores. A apuração aponta apenas o compartilhamento de uma informação estratégica: a de que Bruno Henrique pretendia forçar um cartão amarelo para cumprir suspensão e, assim, ficar à disposição em uma fase decisiva do campeonato — disse o auditor Marco Aurélio Choy.

— Segundo as investigações, a informação foi repassada por Bruno Henrique ao irmão, Wanderlunes Pinto Júnior, que teria usado o dado privilegiado para realizar uma aposta esportiva. A atitude do jogador, ainda que questionável, difere dos casos em que atletas foram cooptados por esquemas de apostas. Aqui, não há evidências de aliciamento nem de vantagem financeira direta, mas sim de um uso indevido de informação interna do clube — completou.

No artigo 191, Choy seguiu o mesmo voto do relator Sergio Furtado Filho, com a multa de R$ 100 mil.

Bruno Henrique, do Flamengo. comemora gol durante partida contra o Sport (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.