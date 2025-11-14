Flamengo bate o Vasco nos pênaltis e é campeão da Copa Rio Sub-17
Estádio Nivaldo Pereira recebeu clássico emocionante nesta sexta-feira (14)
Em partida emocionante na tarde desta sexta-feira (14), no Estádio Nivaldo Pereira, o Flamengo venceu o Vasco nos pênaltis pelo placar de 5 a 4, após o 2 a 1 a favor do Cruz-Maltino no tempo normal, e conquistou o título da Copa Rio Sub-17.
No jogo de ida, no Estádio José Bastos Padilha, na Gávea, o Rubro-Negro, do técnico Daniel Franklin, havia vencido pelo mesmo placar, também de virada, com dois gols do centroavante João Victor.
Como foi Vasco x Flamengo
Precisando do resultado para igualar o confronto, o Cruz-Maltino, comandado por Cássio Barros, tomou conta de grande parte das ações, mas encontrou dificuldade. Fechado, o Flamengo explorava as saídas em transição e aguardava por um erro, para atacar em espaços deixados.
Aos 38 do primeiro tempo, o Vasco saiu jogando errado pela direita. O volante Lucas Falcone recuperou e deixou de lado para João Victor, que acionou Gabriel Amâncio. O lateral-esquerdo, dentro da área, rolou para o meio e encontrou o meia/capitão Rogério Júnior, que, com categoria, acertou o ângulo superior esquerdo.
O Vasco não se abateu e foi para cima no segundo tempo, levando muito perigo à meta defendida por Gabriel Wernerck. Após a parada técnica da segunda etapa, o Gigante da Colina chegou lá com o atacante Lucas Ovídeo, desviando de cabeça após cruzamento que veio da direita, aos 27 minutos.
A garotada da Colina Histórica não desistiu e conquistou a virada já nos minutos finai, aos 44. Após cruzamento pela esquerda e confusão dentro da área, Breno Sales finalizou fraco, mas a bola passou por toda a defesa e foi morrer no canto do goleiro Gabriel Werneck, enganado pela tentativa de corte da zaga. Placar em 2 a 1 e decisão nos pênaltis.
Nas cobranças, Cristofer Cauan perdeu a quarta cobrança do Vasco, batendo para fora; na sequência, o Flamengo converteu com Daniel Marinho e o Cruz-Maltino fez com Renan. Na bola decisiva para o título, o centroavante João Victor, herói do jogo de ida, bateu com categoria e deu o título aos jovens da Gávea.
