Com Brasileirão, Danilo entra na lista de jogadores brasileiros mais vitoriosos da história
Jogador conquistou seu 30º título na carreira
A conquista da Libertadores e do Brasileirão colocou Danilo, do Flamengo, na lista e jogadores brasileiros mais vitoriosos da história. O jogador acumula 30 títulos na carreira, figurando no top-10 com outros nomes históricos do futebol nacional e no top-40 mundial.
O ano foi especial para o defensor, que além de levantar duas taças, fez o gol do título continental, que tornou o Rubro-Negro o maior brasileiro campeão do torneio. Menos de uma semana depois, Samuel Lino decidiu o título nacional ao marcar contra o Ceará no Maracanã e consolidar a grande temporada da equipe.
— Não tive muito tempo para racionalizar tudo. Foi uma semana maravilhosa: receber o carinho dos torcedores, conquistar troféus, entrar em campo no Maracanã. Vencer o Brasileirão é especial, porque provavelmente é o mais complicado de todos, pela logística e pelos diferentes climas. É um campeonato realmente difícil e acredito que o Flamengo merece os parabéns por ter conseguido manter a regularidade durante toda a temporada — disse Danilo.
As taças fazem com que tenha conquistado títulos em cinco países diferentes: Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. Em sua prateleira de troféus, o Brasileiro e a Libertadores ficam ao lado da Champions League, Mundial de Clubes, Campeonato Inglês, Italiano e Português.
Além das taças, o jogador rubro-negro se destacou no aspecto individual. Em novembro, foi o 5º jogador com mais passes precisos no mundo (483). Ficou atrás de Vitinha (PSG), Tah (Bayern de Munique), Aleix García (Bayer Leverkusen) e o companheiro Leo Pereira. Foi também incluído na Seleção da Libertadores.
Veja a lista de jogadores brasileiros com mais títulos
Confira os jogadores à frente de Danilo na lista de jogadores brasileiros mais vitoriosos de todos os tempos.
- Daniel Alves - 43
- Marquinhos - 38
- Maxwell - 37
- Gilmar - 37
- Pepe - 36
- Pelé - 35
- Julio Cesar - 32
- Thiago Silva - 31
- Neymar - 31
- Danilo - 30
