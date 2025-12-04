menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Com Brasileirão, Danilo entra na lista de jogadores brasileiros mais vitoriosos da história

Jogador conquistou seu 30º título na carreira

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/12/2025
15:51
Danilo, do Flamengo, posa com a taça do Brasileirão
imagem cameraDanilo, do Flamengo, posa com a taça do Brasileirão (Foto: Divulgação)
A conquista da Libertadores e do Brasileirão colocou Danilo, do Flamengo, na lista e jogadores brasileiros mais vitoriosos da história. O jogador acumula 30 títulos na carreira, figurando no top-10 com outros nomes históricos do futebol nacional e no top-40 mundial.

Flamengo conquistou título brasileiro após vencer o Ceará (Foto: André Mourão / Lance!)
O ano foi especial para o defensor, que além de levantar duas taças, fez o gol do título continental, que tornou o Rubro-Negro o maior brasileiro campeão do torneio. Menos de uma semana depois, Samuel Lino decidiu o título nacional ao marcar contra o Ceará no Maracanã e consolidar a grande temporada da equipe.

— Não tive muito tempo para racionalizar tudo. Foi uma semana maravilhosa: receber o carinho dos torcedores, conquistar troféus, entrar em campo no Maracanã. Vencer o Brasileirão é especial, porque provavelmente é o mais complicado de todos, pela logística e pelos diferentes climas. É um campeonato realmente difícil e acredito que o Flamengo merece os parabéns por ter conseguido manter a regularidade durante toda a temporada — disse Danilo.

As taças fazem com que tenha conquistado títulos em cinco países diferentes: Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. Em sua prateleira de troféus, o Brasileiro e a Libertadores ficam ao lado da Champions League, Mundial de Clubes, Campeonato Inglês, Italiano e Português.

Além das taças, o jogador rubro-negro se destacou no aspecto individual. Em novembro, foi o 5º jogador com mais passes precisos no mundo (483). Ficou atrás de Vitinha (PSG), Tah (Bayern de Munique), Aleix García (Bayer Leverkusen) e o companheiro Leo Pereira. Foi também incluído na Seleção da Libertadores.

Veja a lista de jogadores brasileiros com mais títulos

Confira os jogadores à frente de Danilo na lista de jogadores brasileiros mais vitoriosos de todos os tempos.

  1. Daniel Alves - 43
  2. Marquinhos - 38
  3. Maxwell - 37
  4. Gilmar - 37
  5. Pepe - 36
  6. Pelé - 35
  7. Julio Cesar - 32
  8. Thiago Silva - 31
  9. Neymar - 31
  10. Danilo - 30
Danilo, do Flamengo, posa com a taça do Brasileirão
