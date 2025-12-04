A conquista da Libertadores e do Brasileirão colocou Danilo, do Flamengo, na lista e jogadores brasileiros mais vitoriosos da história. O jogador acumula 30 títulos na carreira, figurando no top-10 com outros nomes históricos do futebol nacional e no top-40 mundial.

Flamengo conquistou título brasileiro após vencer o Ceará (Foto: André Mourão / Lance!)

O ano foi especial para o defensor, que além de levantar duas taças, fez o gol do título continental, que tornou o Rubro-Negro o maior brasileiro campeão do torneio. Menos de uma semana depois, Samuel Lino decidiu o título nacional ao marcar contra o Ceará no Maracanã e consolidar a grande temporada da equipe.

— Não tive muito tempo para racionalizar tudo. Foi uma semana maravilhosa: receber o carinho dos torcedores, conquistar troféus, entrar em campo no Maracanã. Vencer o Brasileirão é especial, porque provavelmente é o mais complicado de todos, pela logística e pelos diferentes climas. É um campeonato realmente difícil e acredito que o Flamengo merece os parabéns por ter conseguido manter a regularidade durante toda a temporada — disse Danilo.

As taças fazem com que tenha conquistado títulos em cinco países diferentes: Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra e Itália. Em sua prateleira de troféus, o Brasileiro e a Libertadores ficam ao lado da Champions League, Mundial de Clubes, Campeonato Inglês, Italiano e Português.

Além das taças, o jogador rubro-negro se destacou no aspecto individual. Em novembro, foi o 5º jogador com mais passes precisos no mundo (483). Ficou atrás de Vitinha (PSG), Tah (Bayern de Munique), Aleix García (Bayer Leverkusen) e o companheiro Leo Pereira. Foi também incluído na Seleção da Libertadores.

Veja a lista de jogadores brasileiros com mais títulos

Confira os jogadores à frente de Danilo na lista de jogadores brasileiros mais vitoriosos de todos os tempos.

1 . Daniel Alves - 43 2 . Marquinhos - 38 3 . Maxwell - 37 4 . Gilmar - 37 5 . Pepe - 36 6 . Pelé - 35 7 . Julio Cesar - 32 8 . Thiago Silva - 31 9 . Neymar - 31 10 . Danilo - 30