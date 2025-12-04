Enea ou octa? Título do Flamengo no Brasileirão divide opiniões : 'Não é difícil'

O Flamengo se sagrou campeão brasileiro mais uma vez, nesta quarta-feira (3), depois de vencer o Ceará por 1 a 0 no Maracanã. Com a conquista, uma velha polêmica voltou a ser comentada nas redes sociais. Afinal de contas, o Flamengo é enea ou octa?

continua após a publicidade

Mesmo com a vitória em cima do Atlético-MG, o Palmeiras não conseguiu evitar o título do Flamengo no Brasileirão. O STJD determinou que o título de 1987 é do Sport, então oficialmente o Rubro-Negro é octa, mas a voz das ruas diz o contrário.

➡️Dublador revela fala de Filipe Luís após jogo do Palmeiras: 'Tem que sofrer'

Para os rubro-negros, o Flamengo é nove vezes campeão do Brasileirão, mesmo que o registro oficial diga o contrário. Os rivais, porém, vão na contramão dos flamenguistas. Veja os comentários sobre o debate abaixo:

continua após a publicidade

Flamengo conquistou título brasileiro após vencer o Ceará (Foto: André Mourão / Lance!)

Veja comentários abaixo

Como foi o o título do Flamengo

A noite desta quarta-feira ficará marcada na memória dos 73.244 torcedores que foram assistir ao jogo do Flamengo. Antes mesmo de a bola rolar, o clima era de muita festa, motivada pelo tetra da Libertadores. Rubro-negros já estampavam em seus "mantos" o patch atualizado do torneio internacional, com a expectativa da mudança também no número de conquistas do Brasileirão.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Flamengo tomou conta da partida contra o Ceará. O time carioca implacou diversas oportunidades de gol, mas faltou capricho em grande parte das finalizações. Com Samuel Lino, o gol da vitória saiu ainda no priemeiro tempo. O atacante

continua após a publicidade

Após o apito final, jogadores do Flamengo foram até o Setor Norte e buscaram os bandeirões com as torcidas. Os mais animados foram Pedro, Samuel Lino e Carrascal, que correram pelo campo. Minutos depois, os rubro-negros levataram o eneacampeonato brasileiro.