Ex-Globo, Fernanda Gentil veste camisa e celebra título do Flamengo

A apresentadora Fernanda Gentil, apresentadora da CazéTV e comentarista esportiva, celebrou publicamente o nono título do Campeonato Brasileiro do Flamengo de forma especial. Nas redes sociais, a jornalista apareceu vestindo a camisa rubro-negra e demonstrou toda a sua alegria com a conquista histórica do clube carioca.

Torcedora declarada do Flamengo, Fernanda compartilhou uma foto comemorando o feito, exaltando a equipe rubro-negra. "Tá meio repetitivo eu sei…. Mas é que hoje viramos 9 vezes o maior do BRASIL!!!!!!! Vocês comemoram nos comentários", escreveu a apresentadora na publicação, que rapidamente repercutiu entre torcedores e fãs.

Fernanda Gentil comemora título do Flamengo (Foto: Reprodução)

A comemoração rendeu milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos, com rubro-negros celebrando junto da comunicadora o nono troféu brasileiro da história do clube. O título reforça ainda mais o protagonismo do Flamengo no cenário nacional e amplia a sua galeria de conquistas, que cresceu ainda mais com o tetra campeonato da Libertadores, que veio no último final de semana de novembro.

Próximos passos do Flamengo

Com o título brasileiro confirmado, o Flamengo já direciona o foco para a disputa da Copa Intercontinental, entre os dias 10 e 17 de dezembro. Antes, a equipe rubro-negra tem o último jogo do Brasileirão, contra o Mirassol, no qual não deve utilizar seus titulares.

A CBF decidiu antecipar a partida entre Mirassol e Flamengo para sábado (6). Inicialmente, o confronto da parte de cima da tabela estava agendado para acontecer no domingo (7), assim como as demais partidas do Brasileirão. No entanto, os clubes entraram em um acordo juntamente à entidade para a mudança.