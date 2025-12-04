Título do Flamengo no Brasileirão garante recorde de audiência para programa da Globo

Com um gol do atacante Samuel Lino, o Flamengo derrotou o Ceará por 1 a 0 e confirmou a conquista do eneacampeonato brasileiro, nesta quarta-feira (3). Após a partida, o programa "Segue o Jogo", comandado por Lucas Gutierrez e Paulo Nunes, registrou recorde de audiência no Rio de Janeiro com a transmissão da festa rubro-negra no Maracanã.

A comemoração do elenco rubro-negro, após a vitória contra o Ceará, rendeu 24 pontos de audiência para o programa, além de 47% de participação com o público no Rio de Janeiro. Esta também foi a melhor marca registrada desde o dia 25 de fevereiro de 2021, quando registrou 26 pontos.

A transmissão da partida decisiva também rendeu bons números para a TV Globo. Em relação à média registrada nas quatro quartas-feiras anteriores, a emissora garantiu 45% a mais de audiência. Só no Rio de Janeiro, foram registrados 32 pontos de audiência e 51% de participação com o público.

Já em São Paulo, a partida entre Atlético-MG x Palmeiras, que aconteceu no mesmo horário de Flamengo x Ceará, teve média de 18 pontos de audiência e 33% de participação com os telespectadores.

Torcida do Flamengo faz muita festa com o título do Brasileirão

Texto por: Lucas Bayer

A noite desta quarta-feira ficará marcada na memória dos 73.244 torcedores que foram assistir ao jogo do Flamengo. Antes mesmo de a bola rolar, o clima era de muita festa, motivada pelo tetra da Libertadores. Rubro-negros já estampavam em seus "mantos" o patch atualizado do torneio internacional, com a expectativa da mudança também no número de conquistas do Brasileirão.

No momento em que os jogadores foram aquecer, Pedro, que se recupera de problemas na coxa e no braço, esteve no gramado com uma antiga camisa do Flamengo. O camisa 9 foi muito festejado pelos flamenguistas, e retribuiu o carinho.

Na entrada da equipes em campo, torcedores levantaram um mosaico com o dizer "Rei de Copas". Além disso, bandeiras foram confeccionadas em provocação ao Palmeiras: "Ninguém morre nos devendo".

