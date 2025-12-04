Flamengo: Filipe Luís revela quem quebrou a taça da Libertadores

Filipe Luís esclareceu como a taça da Libertadores, conquistada pelo Flamengo no último sábado (29), foi danificada. O troféu apareceu remendado com uma fita durante o desfile de comemoração no domingo (30), no Centro do Rio de Janeiro.

Em coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará e a conquista do Campeonato Brasileiro na quarta-feira (3), o técnico rubro-negro explicou que a taça quebrou ainda em Lima, no Peru, quando o motorista do ônibus freou bruscamente, fazendo o troféu se deslocar e bater no topo, danificando o "bonequinho".

— As conduções dos motoristas dos ônibus em Lima eram complicadas (risos). Parece que a taça estava em um banco com os jogadores, ele freou bruscamente e a taça foi para frente, bateu o bonequinho. Eu quase tive que tomar um remédio para não vomitar no trajeto. Foi duro, mas está arrumada — disse o treinador, em tom bem-humorado.

O incidente veio à tona durante a celebração do título no último domingo (30), quando a taça remendada foi vista pelos torcedores. Apesar do contratempo, o Flamengo coroou a semana com a vitória sobre o Ceará e a conquista do Brasileirão.

