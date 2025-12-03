Abel fala em frustração após vice do Palmeiras na Libertadores e diz que final teve 'asterisco'
Apesar de não ter conquistado títulos em 2025, Abel Ferreira não considera ruim a temporada e cita reformulação
- Matéria
- Mais Notícias
O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, admitiu frustração em relação ao vice-campeonato do time na Libertadores, no último sábado (29). Para o português, houve um "asterisco" na derrota para o Flamengo, que venceu a final por 1 a 0, com direito a lance polêmico de uma entrada de Pulgar em Bruno Fuchs, quando o duelo ainda estava empatado. Apesar da força do lance sem bola, a arbitragem não expulsou o flamenguista.
Fala de Abel Ferreira antes de jogo do Palmeiras revolta torcedores do Flamengo
Fora de Campo
Decisão de Abel Ferreira em Atlético-MG x Palmeiras repercute: ‘Impressionante’
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Atlético-MG x Palmeiras repercute: ‘Impressionante’
Fora de Campo
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
– Para ser muito sincero, estamos frustrados, desiludidos… Porque mais do que tudo, perdemos para nós próprios. Quando você tem uma oportunidade de desafiar um rival como nós e tu perdes para ti mesmo, não é a tua versão num jogo que era tão importante para nós, isso cria frustração na nossa equipe – afirmou Abel Ferreira antes do duelo contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.
– Independentemente das incidências que houve no jogo, há um asterisco no jogo, há um asterisco. Cicatrizes ficam, é natural que um ou outro jogador ainda esteja a sangrar, mas sabemos que essa equipe é capaz de se reinventar, é resiliente, e é isso que vamos procurar fazer – disse o português.
Abel analisa temporada do Palmeiras
Apesar de não ter levantado nenhuma taça em 2025, fato que ainda não havia acontecido desde que Abel Ferreira chegou ao clube, em novembro de 2020, o treinador não considera uma temporada fracassada do Palmeiras, que bateu na trave no Paulistão, Libertadores e também Brasileirão. Na Copa do Brasil, no entanto, o time foi eliminado de forma precoce.
– Uma equipe como o Palmeiras, que é obrigado a ganhar títulos, quando chega a um fim de ano que você não ganha, foi vice em quase todas as competições, sabendo o quão pesada é a imprensa quando você não ganha, parece que é tudo ruim, temos casa arrasada –falou.
– Quero lembrar as pessoas que esse foi um ano zero, decidimos fazer uma grande reformulação. E gostaria de fazer uma pergunta: quanto tempo demora para fazer uma reformulação? Quanto tempo demora para reformular a equipe – completou Abel Ferreira.
- Matéria
- Mais Notícias