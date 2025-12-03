Palmeiras vence o Atlético-MG no Brasileirão, mas não tem mais chances de título

Apesar de não ter mais chances de conquistar o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras voltou a vencer após uma sequência negativa de seis jogos. Na noite desta quarta-feira (3), na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Verdão bateu o Atlético-MG, por 3 a 0, com gols de Flaco López, que encerrou jejum de 10 jogos, Allan e Luighi, que fechou o placar.

Nesta rodada, as chances do Galo disputar a Libertadores de 2026 chegaram ao fim. O time, que chegou a seis jogos sem vitória, tem apenas 45 pontos e, mesmo que vença na última rodada, não consegue a pontuação necessária para se classificar ao torneio continental. O Verdão, por sua vez, é o vice-líder com 73 pontos.

Como foi o jogo?

Abel Ferreira tinha quatro baixas para a partida. Além de Felipe Anderson, com entorse no tornozelo esquerdo, Giay, Facundo Torres e Aníbal Moreno estavam suspensos da partida. Com isso, o treinador mudou o meio-campo e deixou Emiliano Martínez na vaga do argentino. Desde os primeiros segundos, o time paulista já mostrava intensidade.

Com apenas 40 segundos de partida, Vitor Roque foi às redes, mas a arbitragem pegou uma posição de impedimento do camisa 9 do Verdão. O Verdão seguia intenso e não demorou para a bola na rede valer. Aos 8, Flaco López encerrou um jejum de dez partidas sem marcar e foi às redes após tentativa de Vitor Roque e rebote do goleiro Everson. No início da jogada, a defesa alvinegra falhou.

Aos 16, foi a vez do Galo assustar a meta de Carlos Miguel. Gustavo Scarpa cobrou escanteio fechado, a bola ficou viva na área, mas ninguém completou. Dois minutos depois, Dudu ganhou de Khellven na área e, de cabeça, assustou o goleiro alviverde. Apesar das tentativas ofensivas, o Galo pecava muito na defesa.

Aos 19, Allan recebeu lançamento de Gustavo Gómez, viu Arana afastar mal, dominou na jogada individual e finalizou rasteiro para acertar o cantinho esquerdo do goleito atleticano. O Palmeiras seguia pressionando e estava mais perto do terceiro do que o Galo do primeiro. Aos 27, Khellven cruzou na área e Flaco López subiu muito alto para cabecear para o chão. Everson, atento, conseguiu salvar o Galo.

O Atlético-MG deixava muito espaço no meio-campo e o Palmeiras se aproveitava desses vacilos. Sampaoli, então, mexeu e colocou Bernard em campo. Aos 34, Igor Gomes cobrou falta com força e obrigou Carlos Miguel a espalmar. No lance seguinte, Scarpa mandou a bola na área e encotrou Rony, que chutou e viu o goleiro alviverde novamente salvar.

No final do primeiro tempo, o Palmeiras perdeu Piquerez. O lateral-esquerdo foi expulso após entrada dura em Saravia. O árbitro havia advertido o uruguaio, mas após checagem no VAR, fez a troca dos cartões. No último lance, Bernard ainda acertou a trave, mas o Verdão foi para o intervalo com boa vantagem.

Com um homem a menos, Abel Ferreira mudou o time e promoveu três entradas: Bruno Fuchs, Ramón Sosa e Jefté. O segundo tempo começou mais equilibrado. Do lado palmeirense, Carlos Miguel fechava o gol. Aos 9, foram duas vezes na mesma jogada, a primeira com Dudu e a segunda com Arana. Poucos minutos depois foi a vez de Scarpa parar no gigante palmeirense, após chute rasteiro.

Quando não é Carlos Miguel, a trave é quem salva o Palmeiras e atrapalha o Atlético-MG. Aos 26, Scarpa arriscou à meia-altura e viu a bola explodir na trave. De tanto tentar, o Galo quase comemorou quando conseguiu superar o goleiro, mas encostou a mão na bola e o gol foi anulado, aos 30 minutos.

Aos 35, Abel Ferreira tirou Vitor Roque e colocou Luighi. O garoto precisou de menos de um minuto em campo para balançar a rede. Jefté iniciou a jogada pelo meio, após deixar a marcação para trás, e fez o passe na medida para o centroavante completar para o fundo do gol. Depois, o camisa 31 do Palmeiras e Gabriel Menino, do Galo, ainda acertaram a trave, mas o placar em Minas Gerais já estava cravado: 3 a 0.

O que vem por aí?

Agora, no domingo (7), as equipes encerram o Campeonato Brasileiro, às 16h (de Brasília) - todos os jogos da última rodada são simultâneos. O Palmeiras vai enfrentar o Ceará, fora de casa, enquanto o Atlético-MG vai receber o Vasco, na Arena MRV.

(Foto: Fillipe Alves/AgÃªncia F8/Gazeta Press) <br>

Ficha Técnica:

ATLÉTICO-MG 0 X 3 PALMEIRAS - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira, 3 de dezembro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);

🗣️ Árbitro: Rafael Klein (RS);

🚩 Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS);

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

🥅 Gols: Flaco López (8/1°T) (0x1), Allan (19/1°T) (0x2) e Luighi (35/1°T) (0x3)

🟨Cartão amarelo: Raphael Veiga, Carlos Miguel e Abel Ferreira (PAL)

🟥Cartão vermelho: Piquerez (PAL)

Escalações:

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Saravia (Hulk), Ruan, Vitor Hugo, Junior Alonso (Bernard) e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa (Gabriel Menino); Dudu e Rony.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Allan (Bruno Fuchs) e Raphael Veiga (Ramón Sosa); Flaco López (Jefté) e Vitor Roque (Luighi).