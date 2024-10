Joia do Flamengo enche os olhos de Filipe Luís: ‘Maior talento’

Filipe Luís, técnico do Flamengo, em partida contra o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 09:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Juventude por 4 a 2, neste sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão. Com gols de Michael, Gabigol, Arrascaeta e Gonzalo Plata, o Rubro-Negro conquistou os três pontos para se manter no G4 por mais uma rodada. Após a partida, Filipe Luís encheu Evertton Araújo de elogios e destacou que a joia conseguiu compreender as demandas táticas.

- Evertton é um jogador que tem o maior talento que um ser humano pode ter, na minha opinião, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado. Você dá uma instrução, ele arregala o olho, quer aprender, absorver a todo momento. Fica fazendo complemento depois do treino, tem tendência de evoluir muito. O maior dom que pode ter um ser humano é essa vontade de aprender. Hoje fez um grande jogo, controlou muito bem o meio, ele e o Erick (Pulgar). Estou muito feliz de ter mais uma opção como volante - afirmou Filipe Luís.

Evertton Araújo participou dos 90 minutos na vitória do Flamengo contra o Juventude. O volante se encaixou bem com o chileno e se movimentou bastante pelo campo, além de ter sido o jogador que mais deu passes no jogo: 95% de aproveitamento nos passes em campo, acertou três lançamentos e finalizou duas vezes.

Evertton Araújo vem sendo destaque na temporada pelo Flamengo (Foto: Gabriel Machado/AGIF)

Por outro lado, o jogador de 21 anos também se destacou nos números defensivos. Isso porque, o volante venceu quatro duelos no chão: obteve três desarmes e duas interceptações.

Agora, a equipe de Filipe Luís volta a campo na próxima quarta-feira (30), às 19h (de Brasília), contra o Internacional, em atrasada do campeonato nacional. Com a vitória, o Rubro-Negro chegou aos 54 pontos e garantiu sua permanência no G4.