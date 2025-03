Luighi respondeu às provocações da torcida do Flamengo após a conquista do Rubro-Negro na final da Libertadores Sub-20 contra o Palmeiras. A partida terminou nos pênaltis, e parte dos torcedores presentes no Estádio Arsenio Erico, palco da decisão, chamaram o jogador de "chorão".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Recentemente, Luighi foi vítima de racismo em um jogo contra o Cerro Porteño pela mesma competição. Além de sofrer um gesto racista por parte de um torcedor adversário, o jogador do Palmeiras também foi alvo de uma cusparada durante a partida.

— Não! É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre — questionou Luighi em entrevista após o término da partida.

continua após a publicidade

Neste domingo (16), o jogador foi questionado sobre as provocações da torcida do Flamengo na final, que fizeram alusão ao episódio anterior, quando ele se emocionou e chorou ao denunciar o caso de racismo.

➡️Nos pênaltis, Flamengo bate Palmeiras e é campeão da Libertadores Sub-20

- Acredito que fui firme nas palavras e mantive minha personalidade. Sobre isso, não me importo muito entre a perorvida e ser piloto. Acho que eles ficaram nervosos pelo que já fiz no passado com eles, mas isso é tranquilo. Agora é levantar a cabeça, voltar e seguir os próximos objetivos - respondeu o jogador do Palmeiras.

continua após a publicidade

Luighi, atacante do Palmeiras, foi vítima de racismo na Libertadores Sub-20 (Foto: reprodução)

Como foi o jogo?

O Flamengo foi campeão da Copa Libertadores Sub-20. O Rubro-Negro bateu o Palmeiras em uma cobrança acirrada de pênaltis. Os times empataram por 1 a 1 no tempo regular, com gols de Felipe Lima e Belé. Os dois times encerraram a campanha de forma invicta.