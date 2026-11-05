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Jardim descarta poupar jogadores no Flamengo e explica situação dos oito pendurados

Próxima partida será contra o Athletico, que antecede o confronto com o Palmeiras

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
05/11/2026 05:00
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Após a vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, o Flamengo volta a campo apenas no dia 18 de novembro, após a Data Fifa, quando recebe o Athletico no Maracanã. A partida antecederá o confronto decisivo contra o Palmeiras, no dia 21, que colocará frente a frente os dois primeiros colocados do Brasileirão. Para o jogo contra o Furacão, o técnico Leonardo Jardim tem um problema: os jogadores pendurados. São oito atletas que, caso recebam mais um cartão amarelo, desfalcarão a equipe no duelo pela liderança. São eles: Léo Pereira, Bruno Henrique, Pedro, Alex Sandro, Pulgar, Arrascaeta, Luiz Araújo e Vitão. Para o português, entretanto, o cenário não é tão alarmante.

Na entrevista coletiva após o triunfo sobre o time gaúcho, Jardim afirmou que o jogo desta quarta-feira e a partida contra o Athletico são tão importantes quanto o confronto com o Palmeiras. Ou seja, todos os compromissos precisam ser encarados como decisões, o que indica que o Rubro-Negro não deve poupar jogadores contra o Furacão.

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— Eu vou ser muito sincero, sei que existem várias opiniões. Para mim, esse jogo de hoje e o próximo são jogos muito importantes para conseguirmos nosso objetivo. Longe de mim pedir para os jogadores descansarem contra o Athletico… Temos oito jogadores pendurados. Nós, com menos oito, se não ganharmos, não vale a pena. Vamos perder uma vantagem. Temos que estar competitivos todos os dias. Se tivermos uma ausência ou outra contra o Palmeiras, contra Chapecoense, Coritiba, é isso. O grupo tem capacidade para resolver essa situação — iniciou Jardim.

Jardim durante Flamengo x Grêmio
Jardim durante Flamengo x Grêmio (Foto: GIlvan de Souza/Flamengo)

— Se tivéssemos um jogador pendurado, até poderíamos arriscar uma gestão de outra forma. Mas temos oito jogadores pendurados. Por isso é difícil fazer uma gestão desses oito jogadores ou desqualificar a equipe, nesse jogo de hoje ou contra o Athletico. Todos os jogos valem três pontos. Com certeza queremos ganhar do Athletico, depois ganhar o próximo adversário, mas sabendo que não priorizamos adversários. Queremos a equipe competitiva, nossa equipe técnica fala muito sobre isso. Com oito pendurados, não podemos fazer essa gestão — completou.

Dos oito jogadores pendurados, seis estiveram em campo contra o Grêmio: Pulgar, Léo Pereira, Pedro e Arrascaeta começaram como titulares, enquanto Luiz Araújo e Bruno Henrique entraram durante a partida. Apesar da preocupação, nenhum jogador rubro-negro recebeu cartão amarelo.

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