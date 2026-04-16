Jardim define mudanças na escalação do Flamengo contra o Independiente Medellín

O Flamengo divulgou a escalação para o duelo com o Independiente Medellín-COL nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Libertadores. O técnico Leonardo Jardim promoveu mudanças em relação à equipe que venceu o Fluminense no último domingo (12), pelo Brasileirão.

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➡️ Flamengo encara o Independiente Medellín em busca de repetir início da campanha do tricampeonato

Assim como na primeira rodada, diante do Cusco, o treinador português optou por mesclar titulares e reservas. Assim, Emerson Royal, Danilo, Ayrton Lucas, Carrascal e Bruno Henrique são novidades no time.

As principais novidades, no entanto, estão no banco de reservas. Éverton Cebolinha e Saúl Ñíguez ficam à disposição após retornarem de lesão. O espanhol, inclusive, está relacionado para uma partida pela primeira vez na temporada, recuperado da cirurgia no calcanhar esquerdo à qual foi submetida em janeiro.

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Por outro lado, Erick Pulgar e Jorginho seguem no departamento médico e desfalcam a equipe nesta noite. Confira abaixo a escalação confirmada.

Escalação do Flamengo contra o Independiente Medellín

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e De Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

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Escalação do Flamengo para enfrentar o Independiente Medellín pela Libertadores (Foto: Divulgação / Flamengo)

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Mais informações de Flamengo x Independiente Medellín

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INDEPENDIENTE MEDELLÍN

2ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 16 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Andres Matonte (URU)

🚩 Assistentes: Martin Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)

🖥️ VAR: Antonio Garcia (URU)

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