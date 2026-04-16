O Flamengo recebe o Independiente Medellín nesta quinta-feira (16), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, com a chance de encerrar um jejum que dura desde 2022. O clube não vence os dois primeiros jogos da competição desde a campanha que terminou no tricampeonato continental.

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Naquela edição, o time teve desempenho dominante desde o início. Venceu as duas primeiras partidas contra Sporting Cristal e Talleres, e encerrou o torneio com 12 vitórias em 13 jogos — a melhor campanha da história do atual formato da competição. Na fase de grupos, somou 16 pontos e garantiu a liderança, o que permitiu decidir todos os confrontos de mata-mata em casa até a conquista do título.

Desde então, o Flamengo não repetiu o mesmo início. Em 2023, perdeu para o Aucas na estreia e venceu o Ñublense na sequência. Em 2024, empatou com o Millonarios antes de superar o Palestino. Já em 2025, começou com vitória sobre o Deportivo Táchira, mas foi derrotado pelo Central Córdoba no Maracanã.

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Os desempenhos ruins na fase de grupos atrapalharam o Rubro-Negro nas edições de 2023 e 2024, quando acabou eliminado fora de casa no mata-mata. No ano passado, contudo, o time comandado por Filipe Luís superou a adversidade e conquistou o tetracampeonato.

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Na atual edição, o Flamengo iniciou com vitória por 2 a 0 sobre o Cusco, fora de casa, e tenta confirmar o segundo resultado positivo diante de sua torcida nesta quinta-feira (16). A bola rola no Maracanã para o duelo com o Independiente Medellín às 21h30 (de Brasília).

Leonardo Jardim comanda treino do Flamengo antes de duelo com o Independiente Medellín pela Libertadores (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

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