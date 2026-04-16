Flamengo e Shopee lançam camisa com preço reduzido ao torcedor

O Flamengo anunciou o lançamento de uma nova camisa em parceria com a Shopee, disponível a partir desta quinta-feira (16) com venda exclusiva no marketplace. A peça faz referência ao tetracampeonato da Libertadores conquistado pelo clube em 2025 e tem preço reduzido em relação ao uniforme oficial da equipe.

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O custo promocional de lançamento é de R$ 99,89, com possibilidade de desconto para pagamentos via Pix. A camisa faz parte de uma série de colaborações entre as marcas e traz quatro estrelas nas costas, acompanhadas dos anos das conquistas continentais do clube: 1981, 2019, 2022 e 2025. Segundo as empresas, a proposta é ampliar o acesso dos torcedores a produtos licenciados.

— A parceria entre Shopee e Flamengo vem sendo construída de forma consistente e já demonstra, na prática, como o e-commerce pode aproximar os torcedores de seus clubes. Os resultados observados em campanhas recentes reforçam o potencial de iniciativas que unem conveniência, acesso e experiências relevantes dentro da plataforma — afirmou Felipe Piringer, diretor de marketing da Shopee.

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Dados divulgados pelas empresas indicam crescimento no interesse por produtos do clube na plataforma. As buscas pelo termo "Flamengo" aumentaram 30% após o início do patrocínio. Em ações realizadas em 2025, mais de 220 mil cupons foram resgatados em uma campanha promocional, enquanto outra ação registrou 42 mil resgates.

O levantamento também aponta que o Rio de Janeiro lidera o volume de compras de itens do clube, seguido por Minas Gerais e São Paulo. Espírito Santo e Santa Catarina aparecem na sequência.

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— Os números falam por si só e mostram o potencial da parceria entre Flamengo e Shopee. O lançamento de mais essa camisa exclusiva deixa claro onde está o nosso foco: ouvir e atender o torcedor rubro-negro que está espalhado por todo o Brasil com o apoio de parceiros estratégicos — disse Marcos Senna, diretor comercial do Flamengo.

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Camisa da parceria entre Flamengo e Shopee (Foto: Divulgação)

Flamengo x Ind. Medellín

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