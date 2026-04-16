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Flamengo fecha maior patrocínio exclusivo para modalidades olímpicas

Parceria com o Sesc RJ impulsiona basquete, futebol feminino e base do vôlei.

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 16/04/2026
17:29
Flamengo enfrentou o Mogi pelo NBB no Maracanãzinho (Foto: Juliana Nascimento / CRF)
imagem cameraFlamengo enfrentou o Mogi pelo NBB no Maracanãzinho (Foto: Juliana Nascimento / CRF)
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O Clube de Regatas do Flamengo anunciou uma nova parceria com o Sesc RJ que beneficia diretamente o basquete, o futebol feminino e as categorias de base do vôlei. O acordo representa o maior patrocínio exclusivo já destinado a essas modalidades dentro do clube.

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A iniciativa reúne investimento financeiro e a prestação de serviços estratégicos, permitindo maior eficiência na gestão das equipes e ampliando o alcance dos recursos aplicados. Entre os suportes oferecidos estão transporte, hospedagem, estrutura médica, organização de partidas e suporte logístico.

O contrato também inaugura o primeiro patrocínio exclusivo voltado às categorias de base do vôlei rubro-negro, fortalecendo o processo de formação de atletas e consolidando o incentivo às modalidades olímpicas.

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No futebol feminino e no basquete, a marca do Sesc RJ já estampa a parte superior das costas dos uniformes das equipes principais. Já no vôlei de base, o patrocinador assume a posição de destaque como marca master. A exposição também se estende a placas de quadra, painéis de entrevistas, uniformes de treino e ativações digitais nos canais oficiais do clube.

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Time feminino do Flamengo terá novo patrocinador. Foto: PaulaReis/Flamengo<br>
Time feminino do Flamengo terá novo patrocinador. Foto: PaulaReis/Flamengo<br>

Além da visibilidade institucional, a parceria prevê ações de engajamento com o público, incluindo ativações em dias de jogo, experiências com torcedores, visitas às unidades do Sesc e participação em projetos sociais.

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