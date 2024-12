Quantos gols Adriano Imperador marcou na carreira?

Adriano Leite Ribeiro, o Imperador, dará adeus aos gramados no domingo (15), às 17h (de Brasília), no Maracanã. O estádio carioca receberá um amistoso entre ex-colegas de equipe do atacante da Inter de Milão e lendas do Flamengo. Somando todos os times em que jogou, quantos gols Adriano tem na carreira? O Lance! detalha nesta matéria.

Adriano é um dos grandes atacantes que atuaram no futebol brasileiro. Não à toa vestiu camisas de grandes times, como Flamengo, São Paulo e Corinthians, além, claro, de fazer história com a Amarelinha. No total, ele marcou 201 gols no futebol profissional.

Foi com a camisa da Inter de Milão, da Itália, que Adriano Imperador mais vezes estufou a rede. Foram 74 gols nos anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2008 e 2009. Na sequência, vem o Flamengo, com 45 tentos.

Adriano Imperador comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/LANCE!Press)

Veja ranking de número de gols marcados de Adriano Imperador

1° - Inter de Milão - 74 gols

2° - Flamengo - 45 gols

3° - Seleção Brasileira - 29 gols

4° - Parma - 26 gols

5° - São Paulo - 17 gols

6° - Fiorentina - 6 gols

7° - Corinthians - 2 gols

8° - Athletico - 1 gol

9° - Miami United - 1 gol