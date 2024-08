Flamengo terá que deixar um dos reforços da janela fora das quartas da Libertadores; entenda

Tite terá dor de cabeça para inscrever reforços do Flamengo na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 08:46 • Rio de Janeiro

Com a chegada de quatro reforços na janela de transferências, o Flamengo enfrenta um desafio para incluir os novos atletas na lista de inscritos para a próxima fase da Copa Libertadores. O artigo 3.7.5.9 do regulamento da Conmebol limita três trocas de jogadores para as quartas de final.

O Rubro-Negro contratou Michael, Carlos Alcaraz, Alex Sandro e Gonzalo Plata na atual janela de transferências. Apesar de serem importantes para o técnico Tite em meio a diversas lesões do restante do grupo, eles criaram um desafio para a diretoria, que precisará deixar um deles fora e só pode ser registrado caso a equipe avançe à semifinal.

O regulamento da Conmebol estabelece que os clubes podem fazer até cinco mudanças na lista de até 50 nomes para as oitavas de final. O Flamengo tem 49, mas deve remover alguns jogadores. O único nome certo até o momento é Victor Hugo, emprestado ao Goztepe, da Turquia.

O prazo de inscrição vai até o dia 18 de outubro, e se o clube carioca cometer um erro ao escolher quais jogadores incluir em sua lista, isso pode ter consequências importantes no futuro do clube na temporada.

Com uma maratona de jogos devido as três competições, o Flamengo luta não somente com seus adversários, mas também com um calendário muito complicado. E assim será até o fim de 2024 caso siga vivo em busca da tríplice coroa.