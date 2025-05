Goleiro da LDU vê jogo com o Flamengo na Libertadores como ‘final’

A LDU visita o Flamengo na noite desta quinta-feira (15), pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Para a partida no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), a equipe equatoriana sabe que não terá uma tarefa fácil. Afinal, o time carioca precisa pontuar para seguir em busca da classificação às oitavas de final. Antes da partida, o goleiro Gonzalo Valle, que será titular, disse que encara esse confronto como uma final.

- Para nós também é um jogo decisivo. O resultado do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira ontem obriga as duas equipes a ir em busca do resultado. Obviamente, nós sabemos a qualidade do Flamengo, dos jogadores. Possuem um elenco longo, se não estão os titulares, estão reservas - iniciou Gonzalo Valle sobre o jogo entre Flamengo e LDU pela Libertadores.

Gonzalo Valle, goleiro da LDU, fala sobre jogo contra o Flamengo na Libertadores (Foto: Reprodução)

- O Flamengo tem um elenco bastante numeroso, com grande técnica. Mesmo na partida que jogamos em Quito, eles nos complicaram bastante, e por isso conseguiram levar aquele empate em 0 a 0. Amanhã (quinta-feira), não tenho nenhuma dúvida de que será um grande jogo e para nós vamos encarar como uma final - completou o jogador, em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro.

Como está o Grupo C da Libertadores

O Central Córdoba, que venceu o Deportivo Táchira, lanterna do grupo, na terça-feira, lidera com 11 pontos. A LDU ocupa a segunda posição, com oito. Em seguida vem o Flamengo, com cinco pontos.

Tudo sobre Flamengo x LDU pela Libertadores

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X LDU

5ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quinta-feira, 15 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Perreira e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Michael (Bruno Henrique) e Pedro.

LDU (Técnico: Pablo Sánchez)

Gonzalo Valle; Daniel De La Cruz, Darío Aimar, Gian Franco Allala e Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Kevin Minda e Melvin Diaz; Fernando Cornejo, Lisandro Alzugaray e Alex Arce.

