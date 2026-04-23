Golaço coroa grande fase e evidencia evolução de Evertton Araújo no Flamengo

O triunfo do Flamengo por 2 a 1 diante do Vitória, na noite desta quarta-feira (22), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, contou com mais uma grande atuação de Evertton Araújo. O volante, titular no Maracanã, teve o seu desempenho coroado com um golaço de fora da área. A pintura, inclusive, serve para sintetizar o grande momento do jogador, que vem evoluindo tecnicamente e pedindo passagem no time titular.

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Não é de hoje que Evertton Araújo vem chamando a atenção do torcedor rubro-negro. O Garoto do Ninho demonstra muita personalidade no profissional, e sua evolução é enaltecida constantemente pelos companheiros e, principalmente, pelo técnico Leonardo Jardim.

Contra o Vitória, além do belo gol, Evertton teve impressionantes 87% de aproveitamento nos passes, além de duas interceptações, dois desarmes e cinco ações defensivas. No ataque, mostrou qualidade com a bola no pé. Na defesa, não deu espaços. O volante, inclusive, não sofreu nenhum drible durante o confronto no Maracanã.

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Números de Evertton Araújo em Flamengo 2x1 Vitória

⚽️ 1 gol

✅ 59/68 passes certos (87%!)

⤴️ 2 interceptações

🆚 2 desarmes

🔐 5 ações defensivas (!)

🔄 0 dribles sofridos (!)

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Evertton detalha jogada do gol

Após a partida, o jogador destacou que o bom momento que vive é fruto do seu trabalho. Além disso, detalhou o lance do gol, ressaltando que busca constantemente chegar à entrada da área.

- Isso é fruto de muito trabalho. Uma coisa que eu sempre falo que Deus ajuda quem trabalha e o trabalho devolve. Eu sou um cara me dedico bastante dentro e fora de campo - iniciou Evertton Araújo.

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Comemoração de Evertton Araújo contra o Vitória (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- Eu tento sempre esse chute. Sempre que eu chego na entrada da área, tento e, graças a Deus, hoje eu consegui acertar. Sou um cara que me dedico bastante, dentro e fora de campo - completou o jogador do Flamengo.

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Elogio de Leonardo Jardim, que enaltece evolução de Evertton Araújo

O desempenho de Evertton Araújo foi destacado por Leonardo Jardim no Maracanã. Em resposta a pergunta do Lance! na coletiva de imprensa, o treinador português ressaltou a evolução do meio-campista, elogiando sua intensidade, capacidade física e, sobretudo, seu crescimento técnico.

- Já falei sobre ele algum tempo atrás. É um jogador que tem uma margem de evolução muito grande, é um jogador intenso, boa capacidade física, tecnicamente está evoluindo, hoje chutou de fora da área, faz gols. Fico satisfeito pela evolução dele. É importante nós termos jogadores competentes ali no meio-campo. Na última semana tivemos alguma dificuldade porque tínhamos alguns jogadores (lesionados), mais o Paquetá que acabou ficando de fora, e acabou que a gente apelou ao sacrifício do Evertton para jogar uma sequência de jogos seguidas, porque estávamos sem capacidade para trocar - destacou.

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