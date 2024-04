Gerson não siaputa uma partida oficial desde o dia 15 de fevereiro (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 07:00 • Goiânia (GO)

O Flamengo começa a sua caminhada rumo ao nono título do Brasileirão, visitando o Atlético-GO, no Serra Dourada, neste domingo (14), às 16h (Brasília). Sem nenhuma baixa no Departamento Médico, Tite vai com o time considerado titular.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Antes de viajar, o técnico Tite fez apenas uma mudança no time que venceu o Palestino por 2 a 0 no Maracanã. O zagueiro Fabrício Bruno voltou ao time titular, no lugar do Léo Ortiz, no treino realizado na manhã deste sábado (13) no Ninho do Urubu.

O provável time do Flamengo que vai começar a partida contra o Atlético-GO é o seguinte: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta; Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O meia Gerson foi relacionado para a partida e pode voltar aos gramados após dois meses. No dia 1º de março, o mesmo passou por um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do ureter. A previsão era para que o atleta voltasse entre o final de abril e início de maio, porém o meia voltou muito antes do esperado e impressionou muito a comissão técnica.

Carlinhos foi apresentado oficialmente pelo no Flamengo nesta sexta-feira (12) (Foto: Marcelo Cortes /CRF)

O atacante Carlinhos, recém-contratado do Nova Iguaçu, também vai estar à disposição do Tite e pode ser uma boa alternativa no segundo tempo contra o Atlético-GO.

O próximo compromisso do Rubro-Negro será contra o São Paulo, na quarta-feira (17), às 21h30, no Maracanã, e a expectativa é de casa cheia.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo