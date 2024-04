Elenco, desafios e perspectivas: como o Flamengo chega para o Brasileirão 2024

Flamengo é um dos favoritos ao título do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo inicia sua campanha no Brasileirão 2024 na espectativa de, mais uma vez, brigar pelo título da competição. No entanto, além da pressão pelo favoritismo, o Rubro-Negro carrega a herança de um 2023 decepcionante e o desafio de consiliar diferentes competições, problema comum das últimas temporadas.

ELENCO E REFORÇOS

O Flamengo teve mais saídas do que chegadas neste início de temporada. Jogadores outrora titulares e destaques de conquistas históricas - alguns com status de ídolo - deixaram o clube, além de peças secundárias. Everton Ribeiro, Filipe Luís, Rodrigo Caio, Santos, Thiago Maia, Matheuzinho e Pablo foram os nomes do elenco principal que se despediram do time.

Por outro lado, o Rubro-Negro trouxe reforços pontuais para suprir carências da equipe e qualificar o grupo. O meio-campista Nicolás de la Cruz, o lateral-esquerdo Matias Viña, o zagueiro Léo Ortiz e, mais recentemente, o centroavante Carlinhos são as novidades do Flamengo neste ano, até o início do Brasileirão.

INCERTEZAS E DESAFIOS

O Mais Querido não contará com a figura mais marcante de sua história recente neste Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto. Condenado por tentativa de fraude em exame antidopagem, Gabigol está suspenso do futebol até abril de 2025 e não pode sequer treinar com o grupo. O atacante e o clube recorreram da decisão e aguardam um novo julgamento.

Quem também tem sido ausência neste início de temporada é Gerson, que sofreu com um problema no rim e precisou passar por cirurgia. O meio-campista começou o ano como titular e capitão da equipe, mas viu De La Cruz tomar conta de sua posição enquanto esteve fora. Polivalente, o "Coringa" estará disponível para as primeiras rodadas do Brasileirão, enquanto luta para recuperar a forma e um lugar entre os 11 de Tite.

Além disso, o Flamengo terá de lidar com um antigo desafio, que tem sido pedra no sapato do clube nas últimas disputas de Brasileirão. Consiliar o campeonato nacional com as outras competições, como Copa do Brasil e Libertadores, é um problema não só do Rubro-Negro, mas de todos as equipes mais fortes do país.

Após o bicampeonato em 2019 e 2020, o Mais Querido se manteve entre os primeiros colocados, mas longe de brigar com força pelo título. A excessão foi justamente o ano passado, quando o Botafogo, líder por boa parte do torneio, iniciou uma derrocada e permitiu que não só o Flamengo, mas outros quatro times se aproximassem. Apesar de matematicamente ter entrado na última rodada com chances de ser campeão, o Rubro-Negro terminou o Brasileirão na quarta colocação, e o Palmeiras, que na prática havia garantido a faixa na rodada anterior, levantar o troféu mais uma vez.

Tite é o comandante do Flamengo no Brasileirão 2024 (RAUL ARBOLEDA / AFP)

PERSPECTIVAS PARA A COMPETIÇÃO

Como de costume nos últimos anos, o Flamengo entra no Campeonato Brasileiro como um dos favoritos à conquista do título. Apesar de já ter um elenco recheado e das poucas contratações, o clube foi o que mais investiu em reforços, com cerca de R$ 170 milhões em quatro jogadores. Somado a isso, o desempenho no Carioca, que culminou no título invicto e na melhor defesa da história da competição, é de animar o torcedor.

A opinião da Nação Rubro-Negra parece seguir essa ideia. Em enquete realizada no Canal de Whatsapp Lance! Flamengo, incríveis 99% dos participantes indicaram que o Flamengo tem que brigar pelo título do Brasileirão deste ano. Você pode deixar sua opinião também no post abaixo, no Instagram do Lance!.

O Flamengo faz sua estreia no Brasileirão 2024 diante do Atlético-GO, fora de casa. A bola rola no Estádio Serra Dourada às 16h de domingo (14), e o confronto terá torcida mista; os rubro-negros cariocas já esgotaram sua parte dos ingressos.

Lance!