Gerson levantou a terceira taça da Supercopa do Brasil com a camisa do Flamengo. O meia rubro-negro atribuiu todo sucesso do time ao técnico Filipe Luís.

- Ele batalhou muito e estudou, ele batalhou muito, trabalhou muito e estava preparado nesse momento. Agora ele pega o trabalho do começo, podendo implantar e dar mais as ideias dele, que deixa ainda mais fácil pra gente. A pré-temporada é boa para isso, porque o treinador fica com mais tempo pra implantar a ideia do jogo. O importante é que desde quando o Filipe assumiu, o time comprou a ideia dele, acreditamos no projeto e isso que é importante também. Quando você tem um grupo de caras que mesmo tendo ganhado muito, quando entra em campo, é como se não tivesse ganho nada, sempre em busca e fica mais fácil - disse Gerson. E emendou:

- Falei no vestiário antes do jogo. Essa é a minha terceira taça dessa competição, mas pra mim quando eu visto essa camisa aqui e entro em campo é como se fosse o meu primeiro dia, como se fosse o meu primeiro jogo, minha primeira final. E para mim é gratificante. Falei antes também, que no meu modo de pensar, momentos assim não é pressão nenhuma, pressão é quando eu era menino que eu sabia que minha família apostava todas as fichas em mim. Pressão é quando um pai de família sai três horas da manhã pra trabalhar em busca do alimento para casa. Isso que é pressão. Para mim, isso que eu vivo é privilégio. Eu sonhei com isso, sonhamos com isso em ser jogador e hoje realizamos nosso sonho. Estamos disputando uma final em um dos maiores clubes do mundo. Então isso não é pressão, é privilégio.

Antes da bola rolar, Gerson sentiu a coxa. O meia do Flamengo precisou tomar injeção para entrar em campo. O jogador afirmou que estaria em campo mesmo que "no limite".

- Eu senti um pouco ali. Ontem já não fui bem, tinha sentido um pouco. Hoje ali quando eu dei um passo a passo normal, eu senti mais um pouquinho também. Só que já no vestiário ali eu já tomei a injeção. Falei que eu ia no meu limite. Graças a Deus consegui ir até o final - contou o meia. E projetou a temporada.

- Se o adversário ganha, o adversário comemora. Ganhamos, estamos comemorando. Mas é com os pés no chão, porque o ano apenas está começando. A gente tem muito pela frente e vamos buscar os nossos objetivos.

