Declaração de Bruno Henrique após título da Supercopa do Brasil viraliza na web

Bruno Henrique protagonizou mais uma entrevista carismática na sua carreira. Desta vez, o fato aconteceu após ser destaque na final da Supercopa do Brasil. O camisa 27 marcou dois gols do Flamengo na vitória por 3 a 1 contra o Botafogo e foi eleito o craque da partida, neste domingo (2), no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. Contudo, ao receber o prêmio o jogador surpreendeu a todos com uma aula de humildade.

continua após a publicidade

➡️ Comunicadores criticam CBF por escolha de sede da Supercopa do Brasil

➡️ Supercopa do Brasil: especialista aponta erro da arbitragem em pênalti para o Flamengo

Em entrevista à beira do campo, o atacante rubro-negro afirmou que vai pedir para a diretoria fazer outras coroas, artefato utilizado pela CBF para condecorar o melhor jogador da antiga Supercopa do Brasil, para presentear os seus companheiros. A declaração viralizou nas redes sociais e levou os torcedores à loucura.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O que disse Bruno Henrique?

- Muito gratificante receber esse prêmio aqui. Eu levo o coletivo que fizemos hoje aqui, uma partidaça do time. Então, se eu puder compartilhar um pedacinho dessa coroa aqui com meus companheiros, eu farei isso. Mas vou pedir ao clube para, de alguma forma, também fazer uma dessas pequenas, para dar a todos os meus companheiros, que eles também merecem. É só agradecer a Deus, minha família, minha esposa, meus filhos que estão aqui, minha família também que está em Belo Horizonte, que sempre acreditou em mim e sempre me deu apoio - disse Bruno Henrique à "TV Globo".

continua após a publicidade

- Mais uma vez, fazendo história com essa camisa, que Zico, Júnior e outros fizeram. Eu tenho muita história com essa camisa, então eu fico muito feliz de estar representando o Flamengo mais uma vez e levantando a taça - completou, em referência ao feito de ultrapassar grandes ídolos e se tornar, juntamente com Arrascaeta, o atleta com mais títulos na história do Flamengo (14).