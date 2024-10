Gerson e Fabrício Bruno desembarcam no Rio e se reapresentam ao Flamengo

Gerson, em ação em treino do Flamengo no CT Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 11:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Convocados pelo técnico Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nos duelos contra Chile e Peru, Gerson e Fabrício Bruno desembarcaram no Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira (16), para se reapresentar ao Flamengo. Ambos são esperados pela comissão técnica rubro-negra no treino no Ninho do Urubu, na véspera do clássico contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

Por ter atuado 90 minutos diante do Peru no dia anterior (terça, 15), além de ter se queixado de dores no pé após o jogo, o volante Gerson deve realizar trabalhos regenerativos na academia do clube. Por outro lado, o zagueiro Fabrício Bruno deve treinar normalmente com o elenco, visto que não atuou em nenhum dos dois jogos do Brasil.

Os atletas chegaram no Rio em menos de um dia por conta do avião particular fretado pelo Flamengo. Além dos brasileiros, o clube carioca realizou a logística para os outros atletas sul-americanos: Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Plata retornaram direto para o Ninho do Urubu. Pulgar, no entanto, é o único que não treina, visto que chega ao Rio apenas no fim da tarde.

Além da logística para a apresentação dos atletas, o clube conta uma operação especial de treino para cada jogador, visando o clássico contra o Fluminense e também a recuperação para o duelo decisivo com o Corinthians, no domingo.

O jogo entre Flamengo e Fluminense está marcado para acontecer na quinta-feira (17), no Maracanã, a partir das 20h (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do Fla-Flu, a equipe carioca visita o Corinthians no domingo (20), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.