Jornalista detona Gabigol após conflito com diretoria do Flamengo: ‘Arrogante’

Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 17:46 • Rio de Janeiro

O embate entre Gabigol e a diretoria do Flamengo não foi aprovado pelo jornalista Milton Neves, colunista do UOL Esportes. Através de uma publicação nas redes sociais, o comunicador detonou a postura do atacante em atacar os dirigentes em anúncio de saída do clube.

O jogador confirmou no último domingo (10) após a conquista da Copa do Brasil de 2024, sob o Atlético-MG, que não irá permanecer no clube rubro-negro na próxima temporada. Logo após, aconteceu uma série de troca de farpas entre o atleta e a diretoria. A postura de Gabigol foi condenada por Milton Neves.

- Com todo respeito ao Serginho CHulapa, Almir Penambuquinho e amigo Edmundo, esse Gabigol é a maior mala do mundo da bola. Chato, arrogante, deslumbrado, metido e presunçoso, não vale a pena tê-lo em um elenco - publicou o comunicador no X, antigo Twitter.

Gabigol x diretoria do Flamengo

A relação de Gabigol com a diretoria do Flamengo se estremeceu ao longo do último ano. O jogador não conseguiu negociar com os dirigentes um novo contrato e não irá parmanecer no clube. As negociações foram marcadas por polêmicas e trocas de farpas entre as duas partes. O ápice do desentendimento aconteceu após a conquista da Copa do Brasil.

Na ocasião, o atacante anúnciou a saída do clube e atacou a diretoria. Como resultado do gesto, ele foi afastado da partida contra o Atlético-MG, desta segunda-feira, às 20h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro de 2024.