Ex-jogador do Flamengo não perdoa Gabigol: ‘Nunca assume responsabilidade’

Gabigol não enfrenta o Atlético-MG nesta quarta-feira (13) (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 16:59 • Rio de Janeiro (RJ)

A polêmica envolvendo Gabigol e diretoria do Flamengo após a conquista da Copa do Brasil segue em pauta nos programas esportivos nesta quarta-feira (13). Durante o "Jogo Aberto", o ex-jogador Denílson, que defendeu o Rubro-Negro em 2000, afirmou que o atacante precisa "assumir a responsabilidade" pelas próprias atitudes.

- Gabigol não é santo nesta história toda. Ele nunca assumiu os erros dele. O doping não foi culpa dele, foi de quem chegou atrasado. O lance com a camisa do Corinthians não foi culpa dele, é culpa de quem tirou a foto escondida. Ele nunca assume a responsabilidade, ele sempre terceiriza a culpa - começou Denílson.

- Seria interessante ele assumir a culpa dele. Ninguém vai apagar a história dele, mas é triste você sair de um clube da grandeza do Flamengo da forma que ele está saindo. Poderia entrar agora contra o Galo, com a faixa de campeão da Copa do Brasil. Mas ele está pedindo para ser tratado dessa forma - completou.

Gabigol afastado após polêmica

Gabigol foi afastado pelos dirigentes do Flamengo e não atua contra o Atlético-MG, nesta quarta, pelo Brasileirão. Segundo o "ge", o jogador teria reclamado do técnico Filipe Luís após ser comunicado que seria substituído no intervalo da final da Copa do Brasil.

A decisão foi tomada pelo departamento de futebol do clube carioca. Em nota, o perfil oficial do Rubro-Negro afirmou que os próximos passos do jogador no clube serão definidos por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e pelos representantes do atleta.

Gabigol marcou dois gols na final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)