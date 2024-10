Gabigol pode atingir sequência inédita pelo Flamengo em 2024

Gabigol jogador do Flamengo comemora gol anulado pelo VAR(recurso de video) durante partida contra o Corinthians no estadio Maracana pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Antes em baixa, o atacante Gabigol recuperou seu prestígio no Flamengo. Preterido por Tite, o Predestinado deve ser titular mais uma vez da equipe, desta vez no confronto contra o Fluminense, nesta quinta-feira (17), no Maracanã.

➡️Quem é o artilheiro de cada um dos 12 grandes clubes brasileiros no século XXI

Uma das primeiras declarações de Filipe Luís ao assumir o Flamengo foi o "objetivo maior" de recuperar Gabigol. Em 2022, quando vivia a penúltima temporada como jogador, o ex-lateral-esquerdo revelou, em entrevista ao podcast oficial da CONMEBOL Libertadores, que tinha conversas com o amigo sobre treiná-lo no time carioca no futuro.

— É um jogador que tem que entender como tirar o melhor rendimento dele, obviamente também com toda qualidade e talento que ele tem. Todos querem ter no elenco, mas fazendo ele entender onde estão os movimentos que tem que fazer para marcar os gols — disse o agora técnico.

Já como treinador, Filipe falou sobre a situação atual do jogador, exaltando sua importância.

— Eu conheço o Gabriel. Muito bem. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo que pedi para ele hoje no jogo. Ele fez tudo que pedi. Jogador tem fase melhor e pior –, comentou.

Gabigol jogador do Flamengo durante partida contra o Bahia no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Gabriel foi titular nos últimos três jogos, nas vitórias contra Athletico-PR, Corinthians e Bahia. Mesmo com atuações que mostram evolução, não balançou as redes. Neste sábado (12), o jogador revelou que deseja seguir no clube, em entrevista coletiva especial concedida à crianças no Ninho do Urubu.

— Como todo mundo sabe, eu sou da base do Santos. E hoje, eu tenho mais jogos pelo Flamengo do que pelo time que eu comecei a jogar. Então, realmente, o Flamengo é um time especial, é um time que eu amo. Espero bater mais 300 (jogos), se Deus quiser. Tem sido muito especial todos os momentos com a camisa do Flamengo, o apoio da torcida comigo, o carinho que recebo dentro e fora de campo. O que eu espero é, como sempre, poder transformar isso em títulos e gols — disse Gabigol.

Gabigol comemora gol irregular em Flamengo x Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Relação estremecida entre Gabigol e Flamengo

A relação entre Flamengo e Gabigol passa por um momento conturbado. Inicialmente, o desempenho abaixo do esperado e algumas polêmicas, como uma foto do jogador com a camisa do Corinthians, desgastaram a relação. A diretoria chegou a considerar improvável a renovação do contrato que termina em dezembro de 2024. Contudo, a chegada de Filipe Luís como técnico trouxe uma reviravolta. Com mais tempo em campo e um desempenho melhor, as conversas sobre a renovação foram retomadas.

Ídolo histórico e eterno

Desde que chegou, no início de 2019, Gabigol já disputou 300 jogos com a camisa do Flamengo, com 157 gols, 42 assistências e 12 títulos. O atleta marcou gols em todas as finais de Libertadores que disputou pelo Rubro-Negro.