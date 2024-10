Filipe Luís usa conhecimento tático para potencializar laterais no Flamengo

Filipe Luís em sua estreia como técnico do Flamengo contra o Corinthians (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







14/10/2024

Filipe Luís tem tido um ótimo desempenho como técnico do Flamengo. Apesar da pouca amostragem à beira do campo, o ex-jogador conseguiu mudar a postura da equipe em comparação com os últimos jogos e potencializar seus laterais-esquerdos. Afinal, em ambas partidas no comando rubro-negro, a equipe teve dois de seus três gols marcados por jogadores da posição.

O ex-jogador já mostrou que gosta de um time ofensivo, marcação em cima e com bastante intensidade, podendo soltar seus dois laterais simultaneamente, para ter um número maior opções atacando a linha de fundo. A organização defensiva e a força no ataque facilitam as subidas dos defensores para a definição.

A forma com que Filipe Luís utiliza seus laterais é diferente do papel que exercia quando vestia o Manto Sagrado: ajudando na construção por dentro para atuar como um "armador", o ex-jogador corria menos pelas laterais e não costumava pisar na área. Por conta disso, ele balançou as redes apenas quatro vezes com a camisa rubro-negra, sendo dois desses gols contra o Fluminense.

Gols de Alex Sandro e Ayrton Lucas sob o comando de Filipe Luís no Flamengo

Na estreia contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Filipe Luís garantiu a vitória por 1 a 0 com tento de Alex Sandro, no Maracanã. O defensor foi acionado por Bruno Henrique pelo lado esquerdo, aos 32 minutos, e aproveitou o espaço entre o goleiro do Timão e a trave para finalizar e abrir o placar para os mandantes.

No jogo seguinte, pelo Campeonato Brasileiro, o clube carioca visitou o Bahia, na Fonte Nova, e engatou a segunda vitória seguida do jovem treinador. Aos 35 minutos, Arrascaeta encontrou Wesley na grande área, com o lateral achando um passe de lado para Bruno Henrique, que chutou de primeira. Marcos Felipe fez boa defesa, mas o rebote ficou com Ayrton Lucas - substituiu Alex Sandro, lesionado - que marcou: 1x0 Flamengo.

Filipe Luís, inclusive, aproveitou para falar abertamente sobre a disputa na posição, que conta com Ayrton Lucas, Alex Sandro e Viña. Antes de se tornar treinador, Filipe Luís deixou sua marca na lateral-esquerda, estabelecendo um legado no Flamengo.

- São dois laterais-esquerdos de seleção brasileira. Fecho os olhos e escolho um. Tenho muita sorte de contar com esses dois laterais e o Viña, que voltará no ano que vem. Conheço Ayrton perfeitamente, sei quais são seus pontos fortes e fracos. Sei o que ele pode me oferecer de melhor, sei no que tenho que ajudá-lo, e hoje ele fez uma atuação magnífica. A competição interna está aumentando nos treinos. Isso fará com que Alex Sandro e Ayrton cresçam cada vez mais. É isso que quero incentivar neles. Não há garantias de titularidade aqui - disse Filipe Luís.

Em uma das semanas mais decisivas da temporada, o Flamengo encara o clássico contra o Fluminense, nesta quinta-feira (17), pelo Brasileirão. Além do Fla-Flu, a equipe carioca visita o Corinthians no domingo (20), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil.