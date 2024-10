Filipe Luís tem três dúvidas para montar escalação do Flamengo

Filipe Luís conversa com auxiliar Ivan Palanco em Flamengo x Corinthians (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 11:48 • Rio de Janeiro (RJ)

Em uma das semanas mais decisivas da temporada do Flamengo, o técnico Filipe Luís começa a preparação dos treinos nesta segunda-feira (14), nos últimos dias de Data Fifa, com três dúvidas na escalação: Wesley x Varela pela lateral-direita, Alex Sandro x Ayrton Lucas pela lateral-esquerda, e Gabigol x Gonzalo Plata no ataque rubro-negro.

Depois da folga no domingo (13), os jogadores se reapresentam na manhã desta segunda-feira (14) para iniciar preparação para enfrentar o Fluminense, nesta quinta-feira (17), pelo Brasileirão, no Maracanã. No entanto, o treinador terá três treinos para decidir quem será o dono das respectivas posições no clássico.

Filipe Luís quer o time do Flamengo cada vez mais intenso. Isso se deve a uma queda na performance nos minutos finais dos jogos contra o Corinthians, pela Copa do Brasil e Bahia, no Brasileirão. Agora, o ex-lateral quer evitar a queda física nos últimos momentos das partidas e contar com um time ofensivo e com intensidade.

Além do Fla-Flu, a equipe carioca visita o Corinthians no domingo (20), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0 na ida - na estreia de Filipe Luís -, porém, o confronto segue aberto.

Para seguir sonhando com a taça, é essencial que o Flamengo faça o dever de casa e vença as partidas, que acontecem nos dias 17 e 26 de outubro. Durante a pausa da Data FIFA, o jovem técnico comandou treinamentos e trabalhou o mental dos jogadores, externando a importância das partidas.