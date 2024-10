Gabigol fala sobre futuro no Flamengo: ‘Time que amo’

Gabigol jogador do Flamengo comemora gol anulado pelo VAR(recurso de video) durante partida contra o Corinthians no estadio Maracana pelo campeonato Copa Do Brasil 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Ídolo do Flamengo e com mais de 300 jogos pelo clube, o atacante Gabigol concedeu, neste sábado (12), uma entrevista especial no Ninho do Urubu. Em uma ação volta às crianças, o camisa 99 declarou seu amor ao Flamengo e revelou um desejo futuro.

— Como todo mundo sabe, eu sou da base do Santos. E hoje, eu tenho mais jogos pelo Flamengo do que pelo time que eu comecei a jogar. Então, realmente, o Flamengo é um time especial, é um time que eu amo. Espero bater mais 300 (jogos), se Deus quiser. Tem sido muito especial todos os momentos com a camisa do Flamengo, o apoio da torcida comigo, o carinho que recebo dentro e fora de campo. O que eu espero é, como sempre, poder transformar isso em títulos e gols — disse Gabigol.

Relação estremecida entre Gabigol e Flamengo

A relação entre Flamengo e Gabigol passa por um momento conturbado. Inicialmente, o desempenho abaixo do esperado e algumas polêmicas, como uma foto do jogador com a camisa do Corinthians, desgastaram a relação. A diretoria chegou a considerar improvável a renovação do contrato que termina em dezembro de 2024. Contudo, a chegada de Filipe Luís como técnico trouxe uma reviravolta. Com mais tempo em campo e um desempenho melhor, as conversas sobre a renovação foram retomadas.

Ídolo histórico e eterno

Desde que chegou, no início de 2019, Gabigol já disputou 300 jogos com a camisa do Flamengo, com 157 gols, 42 assistências e 12 títulos. O atleta marcou gols em todas as finais de Libertadores que disputou pelo Rubro-Negro.