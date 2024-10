Flamengo vive drama após rodada nas Eliminatórias da Data Fifa

Filipe Luís comanda treino do Flamengo durante a Data Fifa (Foto: Gilvan de Souza/CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo vive um grande dilema visando o confronto com o Fluminense após a rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Rubro-Negro contou com quatro atletas que disputaram 45 minutos ou mais com as camisas de suas seleções.

Pelo Uruguai, Arrascaeta e Varela foram utilizados durante os 90 minutos na derrota contra o Peru, na última sexta-feira (11). No entanto, De La Cruz permaneceu no banco de reservas e não foi utilizado por Marcelo Bielsa.

O meia Gerson entrou em campo pela Seleção Brasileira na volta do intervalo no lugar de Lucas Paquetá. O jogador é um dos nomes cotados para iniciar o duelo contra o Peru no lugar do atleta do West Ham, que cumprirá suspensão por conta do terceiro cartão amarelo.

Outro nome do Flamengo que iniciou como titular na Data Fifa foi Gonzalo Plata, que atuou por cerca de 65 minutos pelo Equador contra o Paraguai. O ponta foi substituído na segunda etapa, mas vive a expectativa por voltar a jogar contra o Uruguai.

Como o clássico contra o Fluminense é apenas dois dias após a 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, é possível que o Rubro-Negro não conte com atletas chaves devido ao desgaste. Além disso, os jogadores possuem pouco tempo de descanso para ter uma recuperação adequada.

Além de De La Cruz, Pulgar e Fabrício Bruno não entraram em campo nos primeiros jogos. No entanto, o meia chileno cumpriu suspensão diante do Brasil, mas deve ser titular contra a Colômbia, na terça-feira (15).

Com isso, Filipe Luís talvez se veja obrigado a preservar seus principais atletas de olho na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, no domingo (20).

Confira a minutagem de atletas do Flamengo na Data Fifa

Arrascaeta - 90 minutos

Varela - 90 minutos

De La Cruz - Não jogou

Gerson - 45 minutos

Fabrício Bruno - Não jogou

Gonzalo Plata - 65 minutos

Pulgar - Não jogou

