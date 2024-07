Gabigol comenta disputa com Pedro por pênaltis e revela se há polêmica para escolha do batedor

Gabigol marcou o gol da virada (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 19:25 • Rio de Janeiro

O Flamengo teve os gols marcados por Pedro e Gabigol na vitória sobre o Criciúma por 2 a 1, neste sábado (20) de Brasileirão. Os dois atacantes tambem bateram pênaltis na partida, um cada. Porém, apenas o camisa 99 converteu a cobrança. Pergunta sobre o pênalti, Gabriel respondeu se existia alguma polêmica sobre a escolha de batedores e reforçou que com ele e Pedro em campo, é ele quem bate.

- Que bom que eu estava no campo para bater o pênalti. Sempre quando eu estou no campo com o Pedro sou eu que bato. Mas sem polêmica nenhuma quanto a isso.

Com o placar empatado, o meia Barreto, do Tigre, chutou a segunda bola que estava no gramado e acabou atrapalhando o ataque adversário. Com isso, o pênalti foi marcado e Gabigol, com frieza, virou o jogo para o Mais Querido.