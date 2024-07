PC de Oliveira é comentarista de arbitragem (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 18:59 • Rio de Janeiro

No segundo tempo da partida entre Flamengo x Criciúma, uma bola foi arremessada pela torcida do Flamengo no gramado, que ficou com duas bolas em campo, causado uma grande confusão. Após o jogo, o ex-árbitro PC de Oliveira explicou o lance e a regra que levou o juiz a marcar o pênalti.

Com o placar empatado, o meia Barreto, do Criciúma, chutou a segunda bola que estava no gramado e acabou atrapalhando a condução de Everton Cebolinha, do Flamengo. Rapidamente, o juiz Maguielson Lima Barbosa marcou o pênalti a favor do Rubro-Negro, causando uma enorme repercussão entre os internautas que ficaram muito confusos com o lance.

Confira abaixo a explicação de PC sobre o lance;

Maguielson Lima Barbosa apitou a partida entre Flamengo x Criciúma pelo campeonato Brasileiro. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Toda vez que um jogador usa um objeto, essa segunda bola é considerada como objeto, e a arremessa contra um adversário, um membro da arbitragem ou na bola do jogo, como foi o caso. E na regra 12 o jogo deve ser reiniciado com tiro livre direto, portanto como foi dentro da área, pênalti. Pênalti bem marcado pelo Maguielson Lima Barbosa - iniciou PC

- Muitos estão se questionando se ele não deveria paralisar o jogo... De acordo com a regra, o jogo só é paralisado quando você tem uma segunda bola no campo de jogo, se essa segunda bola interferir no andamento do jogo. Nesse caso não interferiu porque ela só houve interferência a partir de uma ação proposital do Barreto.

- A ação foi proposital do Barreto, repare que ela tem uma proximidade, mas a interferência ocorre a partir do toque do Barreto que é proposital, que é uma ação deliberada, intencional, portanto Maguielson estava concentrado ali, marcou corretamente o pênalti a favor do Flamengo - concluiu.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A regra está escrita na página 102 do Livro de Regras 2023/2024 da CBF.

📘Regra 12 - Faltas e condutas incorretas.

"Um tiro livre direto será concedido se um jogador cometer uma das seguintes infrações: arremessar um objeto na direção da bola, de um adversário ou de um membro da equipe de arbitragem, ou tocar na bola com um objeto."