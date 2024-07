Em tom de despedida, Gabigol dispara sobre diretoria do Fla: ‘Não agiram certo com um ídolo’

Gabigol não deve seguir no Flamengo na próxima temporada. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 18:35 • Rio de Janeiro

Autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Criciúma, pelas 18ª rodada do Brasileirão, Gabigol falou em tom de despedida na entrevista pós-jogo. Com a atuação de hoje, o ídolo rubro-negro completou sete jogos no campeonato e não poderá se transferir para outro time brasileiro nesta janela. Ele deve deixar o clube no final do contrato, em dezembro.

Questionado sobre o futuro, o atacante disparou sobre o tratamento que recebe a diretoria. Segundo ele, acordos deixaram de ser cumpridos.

-Minha vontade todos sabiam. Foram acordados muitas coisas que não foram cumpridas... não agiram de uma maneira boa com, na minha opinião, um ídolo. - afirmou Gabigol.

Em junho, o atacante do Mais Querido recusou uma proposta de renovação de contrato com valorização salarial, e com isso, abriu as portas para o fim de uma era no clube.

Gabigol comemora gol decisivo pelo Flamengo. (Foto: Divulgação/Brasileirão Betano)

No decorrer das últimas semanas, o atacante foi vinculado ao Palmeiras, inclusive, em uma negociação que envolvia uma troca com Dudu, ídolo alviverde. Com a atuação no jogo de hoje, Gabriel só deve deixar o clube no final da temporada.

Apesar do tom de despedida, o camisa 99 prometeu comprometimento com o clube até o final do ano.

-Mas, como eu falei na última entrevista, tentarei me dedicar ao máximo nos treinso e buscar voltar a ter ritmo de jogo, para desempenhar meu melhor futebol. Minha confiança é muito grande em mim e eu sei o que posso entregar e fazer.

Ele ainda desconversou sobre o merecimento da titularidade no time Tite e afirmou que estas são questões para o treinador. Na vitória, tanto Gabigol como Pedro balançaram as redes e auxiliaram o time a chegar na segunda colocação na tabela, com 34 pontos.