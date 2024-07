Jornalista vai à loucura com pênalti polêmico para o Flamengo: ‘Entrega logo o título’

Gabigol converteu a cobrança (Foto: Marcelo Cortes / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 18:46 • Rio de Janeiro

A vitória do Flamengo sobre o Criciúma por 2 a 1 ficou marcada pelo pênalti polêmico a favor do Rubro Negro. O clube carioca conseguiu virar o jogo e viu o jornalista Reinaldo Gottino ir à loucura com a marcação da penalidade máxima. O comentarista ironizou a decisão do ábritro disse que a situação está uma vergonha.

- Outro pênalti absurdo pro Flamengo. Entrega logo o título. Está vergonhoso demais!

Com o placar empatado, o meia Barreto, do Tigre, chutou a segunda bola que estava no gramado e acabou atrapalhando o ataque adversário. Com isso, o pênalti foi marcado e Gabigol, com frieza, virou o jogo para o Mais Querido.