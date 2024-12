Web repercute novo visual de Gabigol após saída do Flamengo: ‘Copiou o Depay’

Um dia após se despedir do Flamengo no empate com o Vitória no Maracanã, o atacante Gabigol fez uma mudança no visual. O centroavante participou do podcast "PodPah" nesta segunda-feira (9), e internautas apontaram uma semelhança com o holandês Memphis Depay, do Corinthians.

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Gabigol conquistou 13 títulos pelo Rubro-Negro: dois Brasileiros, duas Libertadores, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, quatro Cariocas e uma Recopa Sul-Americana. O contrato do jogador com o Rubro-Negro se encerra dia 31 de dezembro.

