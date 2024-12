Petkovic não contou qual o candidato que prefere para assumir a presidência do Flamengo. Depois de votar nas eleições, o ex-jogador também disse que sonha com um retorno ao clube. Confira no player acima.

continua após a publicidade

➡️ Márcio Braga declara apoio em eleição do Flamengo e elege melhor projeto

Petkovic sonha com um retorno ao Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Votei no presidente. Quem é o presidente, veremos (risos).

- Depende do momento. Até agora não deu. Estou tranquilo e sou jovem. Um dia quem sabe (voltar ao Flamengo). E se não voltar, paciência. Isso não muda o meu carinho pelo clube. Acho que só pode trabalhar no clube quem mais pode contribuir e quem tem mais competência. Sou a favor independente de quem seja.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Eleição no Flamengo começa com filas

A eleição no Flamengo começou com formação de fila, mas quase a totalidade dos presentes nos primeiros minutos era formada por pessoas ligadas a alguma das chapas. Usando camisetas dos candidatos, a intenção era demonstrar força. Aos poucos, eleitores sem identificação sobre preferência de chapa começaram a aparecer.

continua após a publicidade

O entorno da sede da Gávea está tomado por cabos eleitorais dos candidatos. Eles agitam bandeiras desde a hora anterior à abertura das urnas.