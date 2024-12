Márcio Braga declara apoio em eleição do Flamengo e elege melhor projeto

Ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga declarou apoio a Maurício Gomes de Mattos nas eleições presidenciais do clube. O histórico mandatário explicou os motivos que o levaram a apoiar o candidato da Chapa 2.

continua após a publicidade

- Espero o Maurício eleito para fazer o programa que ele publicitou. O melhor programa é o do Maurício Gomes de Mattos. Basta ler. O programa dele tem 110 páginas.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Na sequência, Márcio Braga foi questionado sobre se existiria um outro presidente como ele na história do Flamengo. O veterano elogiou suas gestões, sua história no clube e afirmou que vai demorar para aparecer outro nome como o dele.

continua após a publicidade

- Quem inaugurou essa festa da democracia no Flamengo fui eu. Igual ao Márcio Braga vai ser difícil aparecer outro, mas pode ser que no século XXII apareça outro.

Além de Maurício Gomes de Mattos, Rodrigo Dunshee e Luiz Eduardo Baptista, o BAP, disputam as eleições presidenciais do clube. A previsão é de um resultado apertado em relação ao comandante do próximo triênio do Rubro-Negro.