Futura gestão do Flamengo tenta acelerar transição, mas encontra dificuldade

Nos dias seguintes da eleição do Flamengo, que resultou na vitória de Luiz Eduardo Baptista, o BAP, da Chapa 1, a futura gestão já busca se aprofundar no cotidiano do clube. A intenção, no entanto, esbarra na vontade da diretoria atual, que não se mostrou favorável a começar o processo de transição neste momento.

continua após a publicidade

➡️ Róger Guedes no Flamengo? Confira o salário do atacante no Al-Rayyan

Segundo o jornalista Venê Casagrande, a cúpula rubro-negra, liderada pelo mandatário Rodolfo Landim, está querendo adiar o início do processo de transição para o dia 18 de dezembro, quando BAP será empossado como presidente do clube.

Importante destacar que não há uma obrigação para a atual gestão adiantar a passagem do bastão. Entretanto, alguns clubes adotam esse método para facilitar o planejamento para o início do próximo ano.

continua após a publicidade

Como foi a eleição do Flamengo

Com o pleito de 8h às 21h de segunda-feira, 3.272 sócios participaram da votação. Entre eles estavam: os ex-jogadores Evaristo de Macedo, Júnior, Nunes e Dejan Petković, e os ex-presidentes Márcio Braga, Kleber Leite e Bandeira de Mello.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Próximo das 21h, quando se encerrou a votação, os organizadores abriram os portões do ginásio para a entrada dos apoiadores das chapas. No entanto, houve uma confusão entre adeptos da Chapa 1, de BAP, e da Chapa 3, de Rodrigo Dunshee. Para acalmar as discussões, que já estavam acaloradas, a Chapa 1, que vestia camisas azuis, foi direcionada para a arquibancada. A chapa 3, de roxo, ficou na quadra.

continua após a publicidade

Além disso, um torcedor rubro-negro, aos gritos, pediu que os organizadores liberassem a entrada dos sócios, que batiam nos portões do local (seguranças precisaram reforçar a barreira nas entradas). Afinal, apenas os apoiadores foram liberados para assistir à apuração.

Com a cadeira de presidência do Flamengo em disputa para o próximo triênio, os apoiadores se provocaram, mas sem desavenças. Porém, após gritarem os nomes dos seus candidatos, eles se uniram e cantaram o hino do Rubro-Negro.

Ginásio da Gávea durante a eleição do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Resultado da eleição

Se antes a expectativa era por uma eleição parelha entre Luiz Eduardo Baptista e Rodrigo Dunshee, as urnas mostraram uma larga vantagem para BAP. Afinal, o candidato da Chapa 1 teve a maioria dos votos em nove das dez urnas eletrônicas. No total, somou 1.731, contra 1.166 da Chapa 3.