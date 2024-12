Na recente eleição presidencial do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, foi eleito para presidir o clube no período de 2025 a 2027. Marcos Braz, agora ex-vice de futebol, expressou apoio ao amigo, Diogo Lemos, vice-presidente de gabinete da gestão de Rodolfo Landim, mas subiu um pouco o tom ao "deixar um recadinho" nas redes sociais.

Diogo, que também integra o Conselho de Futebol, é sócio Emérito e membro do Conselho Deliberativo e de Administração do Flamengo.

- A eleição passou. Quem ganhou, assume, quem perdeu, vai para casa. Às vezes, no processo eleitoral, as coisas esquentam, é do jogo, das quatro linhas. Porém, ficam no processo eleitoral. Se não quiserem fazer dessa forma, ok, mas vou deixar um recadinho para alguns que querem extrapolar o período eleitoral: o que pegar para Diogo Lemos pegará para todos nós. Vamos em frente! Salve o Flamengo e a festa do processo democrático do nosso querido clube - escreveu Braz em seu Instagram.

Veja os resultados da eleição do Flamengo

Votantes: 3.272

Brancos: 5

Nulos: 7

Chapa 1: 1.731 (BAP)

Chapa 2: 363 (MGM)

Chapa 3: 1.166 (Dunshee)