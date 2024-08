Lesões já afastaram Arrascaeta por um ano inteiro no Flamengo; entenda

Arrascaeta, em ação pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 09:56 • Rio de Janeiro

Arrascaeta se tornou mais uma vítima da epidemia de lesões do Flamengo. Desde que chegou à equipe carioca, em 8 de janeiro de 2019, o camisa 14 já sofreu com 20 lesões. As contusões o afastaram dos gramados por um total de 261 dias, fazendo com que ele perdesse aproximadamente 83 partidas, contabilizando um mais de ano inteiro tanto pelo Rubro-Negro, quanto pela seleção uruguaia.

Em média, o Mengão joga 74 partidas por ano, desde 2019, nove a menos do que a quantidade de partidas que o uruguaio já perdeu por conta de lesões. Mesmo com esses números, o jogador atuou em 37 partidas em 2024, somando 2.613 minutos.

Número de jogos do Flamengo por ano desde 2019

🏟️ 2024 (até o momento): 48 jogos - 30 vitórias - 10 empates - 8 derrotas

🏟️ 2023: 76 jogos - 41 vitórias - 15 empates - 20 derrotas

🏟️ 2022: 77 jogos - 46 vitórias - 16 empates - 15 derrotas

🏟️ 2021: 87 jogos - 53 vitórias - 17 empates - 17 derrotas

🏟️ 2020: 58 jogos - 37 vitórias - 12 empates - 9 derrotas

🏟️ 2019: 74 jogos - 49 vitórias - 16 empates - 9 derrotas

Após exames divulgados pelo clube, foi confirmada lesão no músculo adutor da coxa esquerna de Arrascaeta, que se tornou mais um desfalque para a partida contra o Bolívar, nesta quinta (22), pela Libertadores. A lesão do meio-campista é a mesma de Gabigol e Pedro, que já integram o departamento e iniciaram tratamento. Os três devem ficar fora por cerca de um mês.

Aos cinco minutos do primeiro tempo do clássico contra o Botafogo, no último domingo (18), Arrascaeta levou a mão na virilha e pediu para sair, dando lugar a Victor Hugo. Ao ser substituído, o uruguaio chegou a chorar no banco de reservas e não escondeu o abatimento por conta do problema físico.

