Flamengo x Gabigol: atacante tem números ruins contra o ex-clube

O Flamengo enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo (4), pela sétima rodada do Brasileirão, em duelo que marca o reencontro entre o clube carioca e Gabigol. O jogo no Mineirão deve ser o primeiro do atacante contra o Rubro-Negro desde que deixou o clube, ao fim da temporada passada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Antes de fazer história pelo Fla, o camisa 9 enfrentou o clube carioca em sete oportunidades, todas pelo Santos, e o retrospecto não é nada favorável ao jogador. No recorte, foram quatro empates, duas vitórias do Flamengo e apenas um triunfo do Peixe. Gabigol, por sua vez, balançou a rede apenas uma vez.

Números de Gabigol contra o Flamengo

7 jogos (5 titular) 1 vitória, 4 empate e 2 derrotas; 449 minutos jogados; 1 gol marcado; 2 cartões amarelos.

Último duelo entre Flamengo e Gabigol

A última vez em que Gabriel foi adversário do Flamengo foi em 15 de novembro de 2018, aniversário de 123 anos do Rubro-Negro. Ainda sonhando com o título do Brasileirão e na briga por vaga na Libertadores, o Fla tinha a seu lado um Maracanã lotado. O Santos buscava se aproximar do G-6.

continua após a publicidade

Os donos da casa controlaram a posse de bola e criaram mais durante toda a partida, mas o gol só saiu aos 27 minutos do segundo tempo. Henrique Dourado aproveitou assistência de Berrío para colocar o Flamengo à frente no placar.

Contudo, Gabigol não passou despercebido no duelo. O Santos teve chance de empatar a partida já aos 43', em cobrança de pênalti. Na bola, aquele que viria a ser um dos maiores ídolos da história rubro-negra. No gol, César, que substituía o lesionado Diego Alves. Melhor para o goleiro do Flamengo, que defendeu a batida de Gabriel e explodiu o Maracanã em festa.

continua após a publicidade

➡️ Pai revela surpresa de Joshua com Filipe Luís no Flamengo: ‘É gênio’