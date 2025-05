Plata bate meta, e Flamengo compra 50% dos direitos do jogador

O Flamengo adquiriu 50% dos direitos econômicos de Gonzalo Plata junto ao Al-Sadd, do Catar. No balanço financeiro do primeiro trimestre de 2025, o clube indicou pagamento de R$ 29 milhões no exercício de opção de compra do equatoriano.

O valor é referente aos US$ 3,9 milhões por meta batida pelo atacante, que atuou por mais de 1.500 minutos no primeiro ano de Fla. Plata foi contratado pelo Rubro-Negro em agosto do ano passado por cerca de US$ 9 milhões e pagou US$ 4,25 milhões (R$ 24 milhões na cotação da época) pela para a liberação imediata.

— O valor de R$ 99,6 milhões registrado no 1T/25 é relativo (i) à contratação dos atletas Danilo e Juninho (R$ 52,7 milhões), (ii) ao exercício de opção de compra de parte dos direitos econômicos do atleta Gonzalo Plata (R$ 29 milhões), conforme previsto no contrato de transferência original, e (iii) R$ 18 milhões referentes à capitalização de custos vinculados a contratos de exercícios anteriores (impostos sobre o pagamento de direitos no exterior e bônus contratuais) — detalha o Flamengo.

Entradas e saídas do Flamengo

O balanço do primeiro trimestre aponta investimento de R$ 99,6 milhões do Flamengo em jogadores nos primeiros meses do ano. Por outro lado, o clube arrecadou R$ 46,4 milhões com venda de atletas, liderado pela saída de Fabrício Bruno ao Cruzeiro. O clube encerrou o período com R$ 79 milhões em caixa, um aumento de R$ 30 milhões em relação ao valor que estava disponível ao fim de 2024.

— O fluxo positivo neste trimestre deve-se principalmente (i) ao resultado da primeira janela de transferências, em que houve a venda do atleta Fabrício Bruno com recebimento à vista… No primeiro trimestre, o clube registrou uma receita bruta de R$ 46,4 milhões com venda de atletas — esclareceu o Flamengo no documento.

